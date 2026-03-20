search
Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Kim Jong-Un și-a lăsat fiica adolescentă să conducă un tanc în timpul unui exercițiu militar

0
0
Publicat:

Fiica adolescentă a lui Kim Jong Un a condus un tanc în timpul unui exerciţiu militar la Phenian, cu liderul suprem nord-coreean stând în spatele ei, potrivit unor fotografii publicate vineri de agenţia de presă nord-coreeană KCNA.

FOTO X / DD Geopolitics @DD_Geopolitics

Fiica lui Kim, cunoscută sub numele de Ju Ae şi despre care se crede că ar avea circa 13 ani, a avut apariţii publice din ce în ce mai dese alături de tatăl ei în ultimele luni, analiştii sugerând că aceasta s-ar putea pregăti pentru a-i succeda la putere tatălui ei, potrivit Agerpres.

În cele mai recente fotografii, ea este văzută privind afară prin trapa şoferului cu o expresie intensă şi concentrată şi cu părul fluturând, în timp ce tatăl ei se sprijină zâmbitor de turelă, alături de trei ofiţeri în uniformă.

Mai devreme în cursul acestei luni, ea a fost fotografiată într-un poligon de tragere, ţintind cu o puşcă.

Nu există nicio confirmare oficială din partea Coreei de Nord privind numele sau vârsta ei.

Kim Jong Un a supervizat joi un exerciţiu militar cu un nou tip de tanc, despre care agenţia KCNA susţine că "a demonstrat capacităţi ofensive şi defensive superioare" împotriva dronelor şi a rachetelor antitanc.

În ultimii ani, Kim a urmărit modernizarea armamentului convenţional al ţării, inclusiv a rachetelor tactice, în paralel cu dezvoltarea unui arsenal strategic care include rachete balistice cu rază lungă de acţiune şi arme nucleare.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

