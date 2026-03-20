Fiica adolescentă a lui Kim Jong Un a condus un tanc în timpul unui exerciţiu militar la Phenian, cu liderul suprem nord-coreean stând în spatele ei, potrivit unor fotografii publicate vineri de agenţia de presă nord-coreeană KCNA.

Fiica lui Kim, cunoscută sub numele de Ju Ae şi despre care se crede că ar avea circa 13 ani, a avut apariţii publice din ce în ce mai dese alături de tatăl ei în ultimele luni, analiştii sugerând că aceasta s-ar putea pregăti pentru a-i succeda la putere tatălui ei, potrivit Agerpres.

În cele mai recente fotografii, ea este văzută privind afară prin trapa şoferului cu o expresie intensă şi concentrată şi cu părul fluturând, în timp ce tatăl ei se sprijină zâmbitor de turelă, alături de trei ofiţeri în uniformă.

Mai devreme în cursul acestei luni, ea a fost fotografiată într-un poligon de tragere, ţintind cu o puşcă.

Nu există nicio confirmare oficială din partea Coreei de Nord privind numele sau vârsta ei.

Kim Jong Un a supervizat joi un exerciţiu militar cu un nou tip de tanc, despre care agenţia KCNA susţine că "a demonstrat capacităţi ofensive şi defensive superioare" împotriva dronelor şi a rachetelor antitanc.

În ultimii ani, Kim a urmărit modernizarea armamentului convenţional al ţării, inclusiv a rachetelor tactice, în paralel cu dezvoltarea unui arsenal strategic care include rachete balistice cu rază lungă de acţiune şi arme nucleare.