Specialiștii în educație spun că în sistemul educațional românesc există câteva categorii distincte de elevi, care se regăsesc în aproape fiecare clasă și în fiecare școală. Unii dintre acești copii au nevoie de sprijin și, spun experții, ascund adevărate drame, cu posibile consecințe pe termen lung.

Ce drame ascund unii elevi Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Aceste categorii se regăsesc în aproape fiecare colectiv, din fiecare unitate școlară. Aproape toți românii care au urmat o formă de învățământ preuniversitar în ultimele trei decenii s-au încadrat într-una sau alta dintre ele. Aceiași specialiști spun însă că în spatele unora dintre aceste categorii se ascund adevărate drame și că acești copii poartă traume, dar și o povară de multe ori prea grea pentru vârsta lor.

Profesorul doctor Ada Alexandrina Macovei, expert în management educațional și de două ori inspector școlar general al județului Botoșani, povestește despre dramele care se consumă în băncile școlii și despre categoriile de elevi care au nevoie de o atenție sporită, dar și de o schimbare de atitudine și de metode educaționale din partea părinților și a profesorilor. Este o parte aproape nevăzută a sistemului educațional românesc, despre care se vorbește foarte puțin.

Dramele premiantului, copilul care se chinuie să fie perfect într-o lume imperfectă

Una dintre cele mai cunoscute, mai vizibile și totodată mai apreciate categorii de elevi din școala românească este cea a premianților. Nu a unui premiant oarecare, cu media 9,60, ci a „copilului de aur”, elevul bun la toate, care pare născut perfect. Este copilul de vis al multor părinți, mai ales din anii '70 până prin anii 2000. Este genul de elev care, după ședințele cu părinții, era dat exemplu tuturor copiilor din cartier și din școală. Câți dintre noi nu au auzit „De ce nu poți să fii și tu ca X?” sau „Cum reușește X să ia numai 10 și tu abia iei un 7?”. Acesta este elevul perfect al sistemului educațional românesc, cu 10 pe linie, care pare să exceleze la aproape toate capitolele, de la hainele apretate și comportament până la catalogul fără nicio pată. Ada Macovei spune însă că în spatele multor „elevi perfecți” se află o adevărată dramă: fie dorința de perfecțiune a părinților, pentru care elevul face eforturi supraomenești, fie un model educațional care nu lasă loc greșelii.

„Este copilul de aur, copilul care strălucește, premiantul, cel care răspunde întotdeauna, care știe totul. Însă, de cele mai multe ori, în spatele «copilului de aur» se află o adevărată dramă. A fi perfect într-o lume imperfectă este aproape imposibil. Iar copiii aceștia, indiferent de câți ani au – fie că au patru ani și trebuie să țină serbarea aproape singuri, fie că au nouă ani și trebuie să prezinte un proiect impecabil în fața clasei, fie că sunt la nu știu ce liceu și trebuie să fie cei mai buni –, fac eforturi extraordinare, pentru că ei nu trebuie doar să fie perfecți, ci și să nu dezamăgească. În condițiile astea, eforturile lor le depășesc puterile, iar riscul este că nu sunt pregătiți pentru eșec. În momentul unui eșec, copilul perfect clachează. Se gândește că nu este bun de nimic, că a dezamăgit pe toată lumea, nici măcar nu se gândește la el. Fiecare dintre acești copii ar trebui să se gândească la el: «atât am putut». La ei, însă, nu funcționează așa”, precizează profesorul doctor. Iar complexul și drama perfecțiunii, adaugă Ada Macovei, pot avea consecințe pe termen lung în viața de adult.

„Este foarte trist să vedem ce se întâmplă în viața adultă cu «copilul perfect». Mai ales atunci când va căuta o relație umană perfectă cu cei din jur. Oare există așa ceva? Există relația perfectă? Niciodată! Și atunci lucrurile devin complicate. Dacă descoperim că am fost un astfel de copil, trebuie să facem în așa fel încât să nu le cerem copiilor noștri același lucru. Haideți să-l ajutăm pe copil, noi, ca familie, să fie el însuși. Și să fie un copil fericit, nu perfect”, adaugă Macovei.

Elevul clovn și traumele din spatele unui zâmbet neînțeles

O altă categorie este cea a „elevului clovn”. Cu siguranță ne amintim cu toții de acei colegi care îi distrau pe toți. Făceau cele mai trăsnite lucruri, prin care atrăgeau atenția tuturor, inclusiv a profesorilor. Iar atenția profesorilor aducea și pedepse. Numai că „elevilor clovni” nu le păsa, părea că face parte din riscurile „meseriei”. Specialiștii spun însă că în spatele „elevului clovn” se ascunde adesea multă suferință.

„Există în aproape toate clasele copilul clovn, cel care face mereu giumbușlucuri, care îi face pe alții să râdă, să zâmbească, să se bucure, și sunt cazuri în care face acest lucru în timpul orei, în miezul exercițiului. Nu știe să se bucure de nimic al lui și simte nevoia să-i facă măcar pe ceilalți să zâmbească. Este un copil care râde atunci când îl cerți sau când îi atragi atenția că ceva este greșit. Este copilul care enervează cadrele didactice, care cred că le sfidează. Este copilul care are foarte multe probleme. Este copilul care suferă foarte mult, care este traumatizat de ceva. Poate nu este treaba noastră să aflăm exact de unde pleacă toată povestea, dar este cu siguranță treaba noastră să-l protejăm”, precizează specialistul în educație.

În plus, adaugă Ada Macovei, există suficiente metode prin care profesorii le pot oferi acestor elevi ocazia de a se simți ascultați și folositori, fără să deranjeze ora. „Atrage atenția, are nevoie de atenție. Ce putem face pentru copiii aceștia? Simplu: să fim mai blânzi, să schimbăm stilul de predare, să-i dăm altceva de făcut, să-l ținem ocupat. Copilul clovn nu va mai ieși în evidență prin lucruri negative dacă vom ști să-i atragem latura emoțională și cognitivă în interesul învățării. «Tu faci asta acum. Ești asistentul meu, ajută-mă să împart fișele, hai, strânge lucrările» – dă-i tot timpul de lucru.”

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De la „eroi” la „invizibili”

În fiecare clasă exista un elev care părea că poate rezolva orice problemă. Era acolo pentru toată lumea și îi scotea pe toți din încurcătură. De cele mai multe ori se sacrifica pe sine, primind o notă proastă sau observații în fața clasei (chiar și linii la palmă, în perioada comunistă sau în anii '90), doar ca să salveze pe cineva. Era, fără îndoială, „eroul clasei” și unul dintre cei mai populari copii, pe care te puteai baza oricând. Și această categorie ascunde însă riscuri nebănuite. Ele nu țin doar de un 4 în catalog sau de vreo mustrare primită în locul colegului căruia îi ia apărarea, ci de epuizare și frustrare.

„Eroul este cel care salvează grupul, ajută pe toată lumea, cel mai popular, omul care este acolo pentru toți. Dar și la «erou» există o problemă. Nu poți să-i ajuți pe toți ceilalți continuu, lăsându-te pe tine pe ultimul loc. Și nu poți să o faci la nesfârșit! Undeva, cândva, ceva se rupe. Pentru că nu mai poți duce. Și apare frustrarea: «numai eu fac», «oamenii nu sunt suficient de recunoscători pentru efortul pe care îl depun». Deși nu i-a cerut nimeni nimic. A fost «erou» pentru că așa a vrut el să fie mereu. Și eroul în familie, eroul copiilor, eroul soțului sau al soției, după caz. Este un copil încurajat să facă lucrurile așa. A fost încurajat de mic să caute satisfacția și mulțumirea în a face bine. Este extraordinar să faci bine, dar nu cu prețul propriei vieți, trecute în plan secund. Și la un moment dat îți epuizezi resursele”, adaugă profesorul botoșănean.

În multe clase, dincolo de premianți, clovni și eroi, care de obicei sunt doar câțiva sau chiar unul singur, există o masă mare de „invizibili”, adică o parte a clasei care nu vrea să fie văzută. Și acești copii ascund o traumă.

„Sunt copiii care stau cu capul în caiet sau cu privirea în altă parte și vor să nu fie văzuți de nimeni, să fie lăsați în pace. Pentru copilul invizibil, haideți să vedem de ce se ascunde, de ce are o stimă de sine scăzută, ce s-a întâmplat: poate eu i-am cerut prea mult, poate i-am dat prea multe pedepse în loc de recompense. Poate nu am fost suficient de prezent sau i-am dat sentimentul că e mai bine să devină invizibil, să dispară din viața noastră. Și așa avem multe probleme în familie, așa că le sugerăm copiilor, cumva non-verbal, că e mai bine să stea deoparte de problemele noastre, să-și facă treaba, dar să «dispară». Și atunci el va dispărea și din familie, și din școală, va fi acolo undeva, cât mai discret posibil. Pentru că acesta este modul lui de supraviețuire. Are, de multe ori, un potențial foarte mare, dar nu vrea să iasă din «carapacea» lui. Nu va răspunde niciodată la lecție, ca să nu greșească, să nu fie «văzut». Și nu va avea încredere, pentru că, dacă nu a fost validat de mic și n-a fost validat la școală, e greu de crezut că în viața personală va găsi pe cineva care să-i repare toate traumele și să-l valideze de-a lungul anilor”, adaugă Ada Macovei.

Pentru acești copii, specialistul botoșănean spune că ideală este intervenția diferențiată a profesorilor, care se practică deja în multe școli. „Clasele sunt foarte diverse și de aceea în ultimii ani se lucrează din ce în ce mai mult pe intervenția diferențiată a profesorului, pe formarea grupelor, pe lucrul în echipă, pe exerciții de comunicare, fiindcă trebuie să-i scoatem pe fiecare dintre copii din zona lor de confort. Mai ales pe acei «invizibili», «anonimi», și să încercăm să le creăm și lor un spațiu de dezvoltare, de afirmare, de performanță.”

Copiii care poartă povara părinților

Poate una dintre cele mai dramatice categorii de elevi, întâlnită cel mai adesea în școlile din mediul rural, este cea a „copiilor-doică” (în literatura de specialitate, „young carers”). Sunt elevii care ajung să suplinească rolul părinților în familie și să devină un sprijin la vârste foarte fragede. Mulți muncesc în gospodărie cot la cot cu adulții, pentru că familiile nu mai fac față sărăciei sau pentru că se urmează cutume nepotrivite secolului XXI. Sunt copiii care ajung să nu mai facă față la școală din cauza oboselii acumulate după mulsul vacilor, după muncile agricole și după alte sarcini nepotrivite vârstei lor.

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„Pentru «copilul-doică», lucrurile sunt și mai grave. Acești copii au, din păcate, în familie niște responsabilități care îi depășesc și care nu sunt potrivite vârstei lor. De exemplu, sunt consilieri pentru unul dintre părinți, care a pierdut ceva în viață. Și copilul este acolo și își epuizează toate resursele ca să-l sprijine pe părinte. Sau unul dintre părinți, poate singurul părinte, are niște adicții, iar copilul preia toate rolurile acelui părinte, ca celălalt adult să nu ducă singur povara. Și asta se întâmplă de pe la 8-9 ani. Mai sunt apoi copiii care muncesc în agricultură sau în gospodărie peste puterile lor sau copiii de la oraș care sunt nevoiți să preia roluri nepotrivite pentru ei în familie, astfel încât familia să funcționeze, să fie calm, să fie liniște, să fie bine în casă. Este, de asemenea, o cale sigură către rezultate școlare slabe. Munca fizică epuizează foarte mult. Sunt copii care fac sarcini mai grele decât cele potrivite vârstei lor. Trebuie să le lăsăm copilăria și timpul, evident ghidați de noi, dar în interesul dezvoltării lor, și să nu le punem tot timpul piedici sau bariere pentru ceea ce își doresc doar pentru că noi nu am reușit să obținem ceea ce ne-am dorit”, conchide Ada Macovei.