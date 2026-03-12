Fiica lui Kim Jong Un, surprinsă trăgând cu pistolul. Apar noi speculații privind viitoarea succesiune în Coreea de Nord

Coreea de Nord a publicat joi imagini cu Kim Ju Ae, fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, trăgând cu un pistol, alimentând speculațiile potrivit cărora adolescenta ar putea deveni moștenitoarea dinastiei care conduce țara.

Fotografiile au fost difuzate de agenția oficială de presă Korean Central News Agency (KCNA), care a relatat că tânăra a participat, alături de tatăl său, la o vizită într-o „mare fabrică de armament” unde sunt produse noi pistoale și alte „arme ușoare portabile”, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Într-una dintre imagini, Kim Ju Ae apare trăgând cu ceea ce pare a fi un pistol, cu un ochi închis și flăcări ieșind din țeavă. Alte fotografii îi arată pe cei doi inspectând instalațiile fabricii, în timp ce ascultă explicațiile oficialilor.

Apariții publice tot mai frecvente

În fotografiile publicate, liderul nord-coreean și fiica sa poartă jachete de piele asortate, considerate în Coreea de Nord un simbol al puterii. Aparițiile publice tot mai dese ale adolescentei au stârnit discuții în rândul analiștilor despre posibilitatea ca ea să fie pregătită pentru un rol de conducere în viitor.

„Se pare că regimul încearcă să cultive imaginea unei femei puternice și de temut”, a declarat pentru AFP expertul în Coreea de Nord Lim Eul-chul, profesor la Universitatea Kyungnam University.

Potrivit acestuia, scena în care Kim Ju Ae trage cu pistolul „are clar scopul de a semnala că își cultivă atributele de lider militar”.

Posibilă succesoare a dinastiei Kim

Vârsta exactă a lui Kim Ju Ae nu este cunoscută, însă experții consideră că aceasta ar putea fi următoarea în linia succesiunii în familia care conduce țara de decenii.

Kim Ju Ae a fost prezentată pentru prima dată publicului în 2022, când l-a însoțit pe tatăl său la lansarea unei rachete balistice intercontinentale.

Înainte de acel moment, existența ei fusese menționată public doar de fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care a vizitat Coreea de Nord în 2013 și a spus că a întâlnit-o pe fiica liderului nord-coreean.