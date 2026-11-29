Vrei să afli cât a cheltuit primăria pentru amenajarea unui parc, ce contracte a încheiat un minister cu firme private sau cum sunt folosiți banii publici? În viitor, ai putea fi nevoit să plătești pentru obținerea acestor informații. Un proiect legislativ inițiat de parlamentari PSD propune modificarea Legii 544/2001 astfel încât instituțiile să poată percepe taxe inclusiv pentru căutarea, anonimizarea și scanarea documentelor, dar și să refuze solicitările care presupun un efort administrativ considerat disproporționat. Politologii consultați de „Adevărul” avertizează că autoritățile ar putea folosi aceste prevederi pentru a evita întrebările incomode, iar deteriorarea încrederii în instituții ar putea favoriza extrema dreaptă.

Parlamentarii PSD propun introducerea unor taxe pentru furnizarea informațiilor de interes public Foto: Instagram

Propunerea legislativă, semnată de 32 de parlamentari PSD, a fost înregistrată la Senat pe 24 noiembrie, cu numărul B660/2026.

În prezent, Legea 544/2001 garantează accesul gratuit la informațiile de interes public, solicitantul suportând costul copierii documentelor pe hârtie. Autoritățile au obligația de a răspunde în termen de 10 zile sau, în funcție de complexitatea solicitării, în cel mult 30 de zile.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, instituțiile vor putea percepe tarife și pentru operațiunile necesare pregătirii documentelor. Primele cinci pagini reproduse pe hârtie ar urma să fie gratuite.

Printre situațiile în care autoritățile ar putea justifica refuzul se numără cele în care informațiile trebuie colectate de la mai multe departamente sau în care aceeași persoană transmite mai multe solicitări într-un interval de 30 de zile.

Instituțiile ar putea cere și confirmarea identității solicitanților, dacă există suspiciuni întemeiate privind autenticitatea datelor declarate. În lipsa unei confirmări în termen de 10 zile, cererea ar putea fi clasată.

Deputatul PSD Adrian Câciu, unul dintre inițiatori, a explicat pentru HotNews că propunerea a pornit de la identificarea unei vulnerabilități. Parlamentarii invocă utilizarea excesivă sau automatizată a solicitărilor de informații, inclusiv prin intermediul instrumentelor de inteligență artificială.

„Practic, cel controlat își stabilește singur regulile controlului”

„Este un atac iliberal, chiar dacă nu are o formă spectaculoasă. Legea 544/2001 a mutat sarcina justificării de la cetățean la stat. Cetățeanul nu trebuie să explice de ce vrea să știe, iar instituția trebuie să explice de ce nu ar spune. Proiectul inversează această relație și dă autorității dreptul să decidă singură cât costă informația și când cererea este «disproporționată». Practic, cel controlat își stabilește singur regulile controlului. Democrațiile nu se erodează doar prin lovituri mari. Se erodează și prin modificări tehnice mărunte, care schimbă pe nesimțite raportul de putere dintre stat și cetățean”, declară pentru „Adevărul”, Cristian Pîrvulescu, analist politic și decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA.

Analistul politic explică și cine ar fi cel mai afectat de introducerea tarifelor: „Când tariful este stabilit chiar de instituția care trebuie să răspundă, el devine o pârghie de descurajare selectivă. Se va aplica sub forma taxelor de căutare, anonimizare sau scanare, adică tocmai pentru documentele care contează, cum sunt contractele, deciziile de cheltuire a banilor sau corespondența administrativă. Cei mai afectați vor fi jurnaliștii locali, organizațiile mici și cetățenii obișnuiți, care nu au resursele marilor redacții. Rezultatul este o transparență cenzitară, în care accesul la informație depinde de bani”.

Cum ar putea scăpa instituțiile de întrebările incomode

„Solicitările abuzive există, dar soluția nu este dreptul discreționar de a refuza. Problema reală a multor instituții este că nu publică din oficiu ce ar trebui să publice și astfel ajung să primească aceleași cereri iar și iar. Linia de demarcație este simplă. Protecția este legitimă atunci când criteriile sunt definite strict de lege, refuzul este motivat și poate fi contestat rapid în instanță, iar costul nu trece de prețul material al copierii. Totul dincolo de acest punct înseamnă limitarea transparenței, oricum ar fi prezentat”, explică analistul politic.

Întrebat dacă posibilitatea respingerii solicitărilor considerate disproporționate ar putea deveni un instrument prin care autoritățile să evite întrebările incomode, Cristian Pîrvulescu răspunde: „Riscul este aproape o certitudine. O noțiune vagă precum «disproporționat», lăsată la aprecierea celui întrebat, va fi interpretată în favoarea acestuia. Administrația română are o tradiție lungă de rezistență la transparență. Legea 544 a fost respectată adesea formal, prin răspunsuri tardive sau evazive. Dacă această practică primește o bază legală, excepția devine regulă”.

O inițiativă asemănătoare, abandonată de PSD în 2020

În octombrie 2020, o altă propunere de modificare a Legii 544/2001 a stârnit critici din partea presei și a societății civile. Proiectul viza, printre altele, limitarea accesului la anumite documente și introducerea unor costuri suplimentare pentru furnizarea informațiilor.

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„Nu este nici prima încercare. O inițiativă asemănătoare din 2020 a fost abandonată după ce PSD a anunțat că nu o susține, iar asta arată că tentația revine periodic”, amintește Cristian Pîrvulescu.

George Jiglău: Presiunile asupra societății civile și tratamentul diferențiat al ONG-urilor

Politologul George Jiglău, cadru universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai, amintește că adoptarea Legii 544/2001 a fost rezultatul unei ample mobilizări politice și civice, la începutul anilor 2000, pentru înlocuirea unui cadru legislativ restrictiv.

„Principiul trebuie ținut în picioare și neîngrădit de niciun fel de procedură birocratică sau administrativă”, declară George Jiglău pentru „Adevărul”.

Politologul analizează proiectul în contextul altor demersuri legislative care vizează activitatea societății civile.

„Sunt mai multe încercări, în ultimii ani, deja, de a pune bețe în roate felului în care funcționează ONG-urile, de a lua la bani mărunți de unde își primesc finanțările ONG-urile”, afirmă acesta.

George Jiglău susține că asemenea inițiative nu vizează în egală măsură organizațiile din toate zonele ideologice. Politologul invocă exemplul Coaliției pentru Familie, implicată în organizarea referendumului din 2018, pe care o asociază cu dezvoltarea ulterioară a AUR și a fenomenului politic suveranist.

„De regulă, se vorbește despre soroșiști, despre globaliști, despre genul ăsta de etichete pe care le atașează unii fără să gândească prea mult și pe care apoi îi vizează cu genul ăsta de măsuri”, explică el.

Acesta amintește și propunerile recente prin care o parte dintre resursele financiare provenite din redirecționarea impozitelor, care ar putea reveni organizațiilor neguvernamentale, ar putea fi atrase către alte cauze, stabilite prin legislație de către stat.

Accesul la informații, restricționat, în timp ce propaganda antidemocratică rămâne în mediul online

George Jiglău susține că nu a observat o preocupare comparabilă a politicienilor pentru combaterea propagandei antidemocratice din mediul online. Acesta se referă inclusiv la persoane care promovează mesaje susceptibile să intre în categoria propagandei legionare și care solicită public donații pentru susținerea cauzelor lor.

„Pentru astfel de chestiuni nu am văzut absolut deloc același gen de preocupare. Sunt în văzul tuturor. În schimb, preocuparea este să îngreunăm, vezi Doamne, accesul la informații publice, punând niște taxe modice”, afirmă politologul.

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Cadrul universitar avertizează asupra efectului cumulativ al inițiativelor legislative din ultimii ani: „Mă tem că genul ăsta de idee năstrușnică vine într-un proces mai amplu, care tot acumulează astfel de idei și s-ar putea ca la un moment dat să rezulte într-o îngrădire pe care s-o simțim doar când capătă o formă finală și mă tem că atunci va fi prea târziu”.

George Jiglău spune că se bazează pe reacția celorlalte partide, cărora le revine responsabilitatea de a se opune unor asemenea propuneri în dezbaterea publică și în Parlament.

„Astfel de idei venite din zona politică, mă tem că, la modul concret, fundamental, pot fi oprite tot doar din zona politică”, punctează acesta.

Un stat mai puțin transparent ar putea alimenta ascensiunea extremei drepte

Mai multe organizații neguvernamentale au lansat o scrisoare deschisă în care recunosc că folosirea instrumentelor de inteligență artificială pentru generarea unui număr mare de solicitări reprezintă o problemă reală pentru administrație.

Organizațiile semnatare avertizează însă că există deja instituții care evită comunicarea informațiilor prin interpretarea abuzivă a excepțiilor prevăzute de lege. Totodată, acestea atrag atenția că Guvernul nu a adoptat, de peste patru ani, normele de aplicare a Legii 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public.

„Încrederea în instituții nu se câștigă prin control asupra informației, ci prin disponibilitatea de a fi verificat. Într-un moment în care statul cere cetățenilor sacrificii fiscale, o lege care face controlul public mai scump și mai greu transmite exact mesajul greșit, acela că statul cere mult și spune puțin. Distanța dintre cetățeni și instituții, deja mare, se va adânci, iar de această distanță profită cel mai mult extrema dreaptă. Un stat opac oferă argumente tocmai celor care vor să-l delegitimeze în ansamblul său”, conchide Cristian Pîrvulescu.