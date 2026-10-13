 Kim Jong Un a prezentat o rachetă capabilă să lovească SUA. Donald Trump vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean | adevarul.ro
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Kim Jong Un a prezentat o rachetă capabilă să lovească SUA. Donald Trump vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean

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Liderul nord-coreean Kim Jong Un a vizitat un muzeu dedicat industriei de apărare, unde este expusă o rachetă balistică intercontinentală capabilă să atingă Statele Unite, a anunțat marți agenția de presă de stat KCNA.

Kim Jong Un vizitează o expoziție de rachete
Kim Jong Un vizitează o expoziție de rachete Foto: X/Nicolas Pilet

Informația a fost publicată la o zi după ce președintele american Donald Trump a declarat că s-ar putea întâlni cu Kim în timpul unei vizite planificate în Asia. Trump urmează să participe la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat în China la jumătatea lunii noiembrie, scrie Reuters.

Kim a participat duminică la inaugurarea noului Muzeu al Revoluției Apărării, fiind însoțit de soția sa, Ri Sol Ju, și de fiica sa, cunoscută sub numele de Ju Ae, potrivit KCNA.

Fotografiile publicate de agenția nord-coreeană arată că muzeul găzduiește o serie de arme dezvoltate sub conducerea lui Kim, de la drone până la racheta balistică intercontinentală Hwasong-20.

O expoziție care ilustrează raza de acțiune a rachetei

O expoziție amplasată în fața lansatorului Hwasong-20 părea să prezinte un model de rachetă cu focoase multiple și o hartă a lumii pe care erau ilustrate raze de acțiune ce depășeau teritoriul continental al Statelor Unite, ajungând până în Orientul Mijlociu, Australia și America de Sud. Aceasta a fost interpretarea lui Shin Jong-woo, secretarul general al Forumului Coreean pentru Apărare și Securitate.

„Expoziția pare să aibă scopul de a evidenția realizările programului de dezvoltare științifică în domeniul apărării al lui Kim”, a declarat Shin.

Acesta a apreciat că prezentarea are aspectul unei acțiuni de propagandă menite să ofere Phenianului un avantaj strategic în perspectiva unui eventual summit între Coreea de Nord și Statele Unite.

Analiștii consideră că muzeul face parte dintr-un efort mai amplu al lui Kim de a transforma expozițiile de armament în simboluri permanente ale realizărilor militare ale regimului.

„Transformând ceea ce odinioară erau expoziții temporare de arme într-un muzeu permanent, Kim își instituționalizează realizările militare și prezintă dezvoltarea programului nuclear și balistic al Coreei de Nord ca pe o moștenire completă și durabilă”, a declarat Lim Eul-chul, profesor la Institutul de Studii din Extremul Orient al Universității Kyungnam.

Coreea de Nord anunță un nou test cu rachete

Separat, Coreea de Nord a anunțat că a efectuat luni un test de lansare a unei rachete balistice tactice, pentru a verifica modernizarea tehnică a unei componente-cheie a sistemului de armament.

Potrivit KCNA, modernizarea reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea performanțelor tuturor sistemelor de arme ofensive. Agenția nu a precizat însă despre ce componentă este vorba și nu a oferit alte detalii privind testul.

Armata sud-coreeană a anunțat luni că Phenianul a lansat mai multe rachete balistice în mare, în largul coastei sale de est.

Aceasta a fost a patra lansare de rachete efectuată de Coreea de Nord într-un interval de o lună, după ce Coreea de Sud a realizat recent un test cu o rachetă hipersonică.

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