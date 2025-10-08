search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Israelul a interceptat o nouă flotilă cu ajutoare pentru Gaza, în plin scandal privind tratamentul activiștilor

0
0
Publicat:

O nouă flotilă cu ajutoare umanitare îndreptată spre Gaza a fost interceptată de armata israeliană, la câteva zile după ce reținerea unor activiști aflați la bordul altor nave cu destinația teritoriului devastat de război a stârnit indignare internațională și proteste masive.

Ambarcațiunile duceau ajutor umanitar în Gaza FOTO Captură video
Ambarcațiunile duceau ajutor umanitar în Gaza FOTO Captură video

Coaliția Freedom Flotilla a anunțat că armata israeliană a bruiat semnalele și a abordat cel puțin două ambarcațiuni.

„Armata israeliană nu are jurisdicție legală în apele internaționale”, a transmis organizația. „Flotila noastră nu reprezintă nicio amenințare.”

„Trei nave – Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar și Anas Al-Sharif – au fost atacate și interceptate ilegal de armata israeliană în această dimineață, la 220 km de coasta Gazei”, au declarat organizatorii pe platforma X. Aceștia au adăugat că o altă navă, Conscience, se află de asemenea „sub atac”.

Ministerul israelian de Externe a confirmat interceptarea ambarcațiunilor care încercau să ajungă în Gaza, precizând că persoanele aflate la bord vor fi transferate într-un port israelian și ulterior deportate.

„O altă încercare zadarnică de a încălca blocada navală legală și de a pătrunde într-o zonă de conflict s-a încheiat fără rezultat”, a transmis ministerul într-o postare online.

Freedom Flotilla Coalition este o rețea internațională de grupuri pro-palestiniene care organizează misiuni maritime civile menite să spargă blocada impusă de Israel asupra Gazei și să livreze ajutoare umanitare populației palestiniene, scrie The Guardian.

Potrivit organizației, navele transportau ajutoare în valoare de peste 110.000 de dolari – medicamente, echipamente respiratorii și suplimente nutriționale – destinate spitalelor din Gaza, aflate în pragul colapsului.

Incidentul este al doilea de acest fel în ultimele zile, după ce Israelul a interceptat aproximativ 40 de ambarcațiuni și a reținut peste 450 de activiști dintr-un convoi umanitar, Global Sumud Flotilla, care încerca la rândul său să ducă provizii în Gaza.

Unii activiști – printre care și militanta suedeză pentru climă Greta Thunberg – au acuzat că au fost supuși la abuzuri fizice și verbale brutale din partea forțelor israeliene în timpul detenției.

Reținerea lor a provocat proteste de amploare în mai multe orașe europene.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
stirileprotv.ro
image
Nepalezul din imagine câștigă în România 4.000 lei lunar. Cât din acest SALARIU trimite acasă, lună de lună
gandul.ro
image
Efectele ciclonului care a lovit România: Case inundate și copaci căzuți în București, Ilfov și Giurgiu. Zeci de intervenții ale pompierilor
mediafax.ro
image
El este jucătorul care poate să schimbe naționala: „Acum îşi va da doctoratul!”
fanatik.ro
image
Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
libertatea.ro
image
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
digi24.ro
image
Ion Țiriac, noul val de declarații controversate: „Drag mi-ar fi să avem un Viktor Orban! Știți ce mi-a promis președintele?”
gsp.ro
image
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Investiţia prin care românii şi-au dublat banii în numai doi ani. Preţul a atins un nivel record
observatornews.ro
image
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
playtech.ro
image
Strigăt de disperare pentru ajutorarea lui Cornel Dinu. Situația grea pe care o traversează legenda lui Dinamo: „E căzut psihic”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost găsit carbonizat în propria locuință, în Cluj. De la ce ar fi izbucnit incendiul
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ce iarnă anunţă SUPERCICLONUL din aceste zile. Elena Mateescu, Florinela Georgescu şi Roxana Bojariu au analizat hărţile
romaniatv.net
image
Alertă meteo de ultimă oră! Vremea face ravagii
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
FotoJet (40) jpg
Regele Charles, mișcare istorică neașteptată, prima dată în 1428 de ani! Suveranul a numit o femeie în acest post cheie pentru Marea Britanie
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani