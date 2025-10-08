Israelul a interceptat o nouă flotilă cu ajutoare pentru Gaza, în plin scandal privind tratamentul activiștilor

O nouă flotilă cu ajutoare umanitare îndreptată spre Gaza a fost interceptată de armata israeliană, la câteva zile după ce reținerea unor activiști aflați la bordul altor nave cu destinația teritoriului devastat de război a stârnit indignare internațională și proteste masive.

Coaliția Freedom Flotilla a anunțat că armata israeliană a bruiat semnalele și a abordat cel puțin două ambarcațiuni.

„Armata israeliană nu are jurisdicție legală în apele internaționale”, a transmis organizația. „Flotila noastră nu reprezintă nicio amenințare.”

„Trei nave – Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar și Anas Al-Sharif – au fost atacate și interceptate ilegal de armata israeliană în această dimineață, la 220 km de coasta Gazei”, au declarat organizatorii pe platforma X. Aceștia au adăugat că o altă navă, Conscience, se află de asemenea „sub atac”.

Ministerul israelian de Externe a confirmat interceptarea ambarcațiunilor care încercau să ajungă în Gaza, precizând că persoanele aflate la bord vor fi transferate într-un port israelian și ulterior deportate.

„O altă încercare zadarnică de a încălca blocada navală legală și de a pătrunde într-o zonă de conflict s-a încheiat fără rezultat”, a transmis ministerul într-o postare online.

Freedom Flotilla Coalition este o rețea internațională de grupuri pro-palestiniene care organizează misiuni maritime civile menite să spargă blocada impusă de Israel asupra Gazei și să livreze ajutoare umanitare populației palestiniene, scrie The Guardian.

Potrivit organizației, navele transportau ajutoare în valoare de peste 110.000 de dolari – medicamente, echipamente respiratorii și suplimente nutriționale – destinate spitalelor din Gaza, aflate în pragul colapsului.

Incidentul este al doilea de acest fel în ultimele zile, după ce Israelul a interceptat aproximativ 40 de ambarcațiuni și a reținut peste 450 de activiști dintr-un convoi umanitar, Global Sumud Flotilla, care încerca la rândul său să ducă provizii în Gaza.

Unii activiști – printre care și militanta suedeză pentru climă Greta Thunberg – au acuzat că au fost supuși la abuzuri fizice și verbale brutale din partea forțelor israeliene în timpul detenției.

Reținerea lor a provocat proteste de amploare în mai multe orașe europene.