search
Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Secretarul de stat al Vaticanului acuză Israelul de „masacru în desfăşurare” în Fâşia Gaza. Ce răspunde Ambasada Israelului

0
0
Publicat:

Cardinalul italian Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului, a criticat dur „masacrul în desfăşurare” comis de Israel în Fâşia Gaza, în una dintre cele mai puternice condamnări ale Bisericii Catolice la adresa războiului condus de Israel împotriva grupării militante Hamas, potrivit Reuters.

Parolin a criticat dur „masacrul în desfăşurare” comis de Israel în Fâşia Gaza. FOTO Profimedia
Parolin a criticat dur „masacrul în desfăşurare” comis de Israel în Fâşia Gaza. FOTO Profimedia

Într-un interviu acordat cu ocazia împlinirii a doi ani de la atacurile din 7 octombrie comise de Hamas asupra Israelului, care a declanşat ofensiva în curs de desfăşurare în Fâşia Gaza, cardinalul Pietro Parolin a calificat aceste atacuri drept „inumane şi de neapărat" şi a cerut Hamas să elibereze ostaticii rămaşi în captivitate, relatează marţi Reuters, citată de Agerpres.

„Chiar şi apărarea legitimă trebuie să respecte principiul proporţionalităţii"

Parolin, care este secretarul de stat al Vaticanului şi unul dintre principalii colaboratori ai Papei Leon al XIV-lea a afirmat însă:

„Cei care sunt atacaţi au dreptul să se apere, dar chiar şi apărarea legitimă trebuie să respecte principiul proporţionalităţii. Războiul purtat de armata israeliană pentru a elimina militanţii Hamas ignoră faptul că vizează o populaţie în mare parte lipsită de apărare, deja împinsă la limită, într-o zonă în care clădirile şi locuinţele sunt reduse la ruine” .

De obicei, Vaticanul, care are ambasade în numeroase capitale, foloseşte un limbaj precaut atunci când abordează conflicte, preferând să evite acoperirea mediatică şi să acţioneze pe căi mai discrete. De data aceasta lucrurile nu au stat așa.

„Este... clar că, din păcate, comunitatea internaţională este neputincioasă şi că ţările cu adevărat capabile să exercite o influenţă nu au reuşit până acum să acţioneze pentru a opri masacrul în desfăşurare", a mai spus Parolin pentru agenţiile media ale Vaticanului.

Reacția Ambasadei Israelului

Papa Leon, ales în luna mai după moartea papei Francisc, şi-a intensificat însă criticile la adresa campaniei Israelului în Gaza.

Ambasada Israelului la Vatican a numit interviul lui Parolin „cu siguranţă bine intenţionat", dar a deplâns faptul că acesta „se concentrează pe criticarea Israelului, ignorând în acelaşi timp refuzul continuu al Hamas de a elibera ostatici sau de a opri violenţa".

Marți, într-o postare pe reţeaua X, ambasada a declarat că este „problematic" să se folosească cuvântul „masacru" pentru a descrie atât atacul Hamas, cât şi răspunsul Israelului la acesta, adăugând ca nu poate exista „o echivalenţă morală" între cele două părţi.

 Papa Leon: „Cardinalul a exprimat foarte bine care este opinia Sfântului Scaun"

Întrebat despre declaraţia ambasadei Israelului, papa Leon a susţinut opinia lui Parolin.

„Prefer să nu comentez acum. Cardinalul a exprimat foarte bine care este opinia Sfântului Scaun", a declarat el jurnaliştilor la Castel Gandolfo, o reşedinţă papală lângă Roma.

Israelul a lansat campania militară în Fâşia Gaza după atacul condus de Hamas în 2023, în urma căruia aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise şi 251 au fost luate ostatice, potrivit datelor israeliene.

Peste 67.000 de palestinieni au fost ucişi în Fâşia Gaza de atunci, majoritatea civili, potrivit cifrelor oferite de Ministerul Sănătăţii din teritoriul palestinian şi considerate fiabile de Organizaţia Naţiunilor Unite.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
stirileprotv.ro
image
Specialiștii avertizează. Dispozitivele pe care nu ai voie să le bagi într-un prelungitor
gandul.ro
image
Ciclonul Barbara: Raed Arafat cere populației să fie pregătită cu apă și alimente în caz de izolare temporară
mediafax.ro
image
Secretele familiei Deliei Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Tatăl responsabilei cu protocolul de la Cotroceni, om cu greutate
fanatik.ro
image
Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
libertatea.ro
image
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
digi24.ro
image
Ion Țiriac, noul val de declarații controversate: „Drag mi-ar fi să avem un Viktor Orban! Știți ce mi-a promis președintele?”
gsp.ro
image
S-a ”pensionat” la 28 de ani și a spus motivul. A ajuns de nerecunoscut
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
antena3.ro
image
Investiţia prin care românii şi-au dublat banii în numai doi ani. Preţul a atins un nivel record
observatornews.ro
image
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Traseul complet al ciclonului Barbara: „Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează ANM
playtech.ro
image
Cum s-a îmbrăcat iubita lui Lamine Yamal la repetițiile unui mare concert. Ținuta cu care Nicki Nicole a surprins
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Șefii lui Inter s-au convins și pregătesc hârtiile! Salariu mărit + Contract până în 2029
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
RO-Alert în București! Avertismentul primit de cetățeni despre vremea extremă: „Luați măsuri de adăpostire!”
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
romaniatv.net
image
Ciclonul Barbara în România. Cum s-a format și ce spun meteorologii
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
FotoJet (40) jpg
Regele Charles, mișcare istorică neașteptată, prima dată în 1428 de ani! Suveranul a numit o femeie în acest post cheie pentru Marea Britanie
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cod roșu de ploi torențiale în București. La ce oră începe potopul, potrivit meteorologilor
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Am aflat în sfârșit cum arăta fostul soț al lui Brigitte Macron. Fiicele sale au publicat poze cu bărbatul care-a dus o viață secretă

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani