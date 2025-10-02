Militarii israelieni au interceptat flota internațională care încerca să livreze medicamente și alimente în Fâșia Gaza și au urcat la bordul navelor sale. Activista Greta Thunberg, care se afla la bord, a fost arestată.

Flotila — care transportă medicamente și alimente către Gaza — este formată din peste 40 de bărci civile cu aproximativ 500 de parlamentari, avocați și activiști. Bărcile se aflau la aproximativ 70 de mile marine de Gaza în momentul interceptării, scrie The Guardian.

AFP a citat, de asemenea, purtătorul de cuvânt al flotilei, Saif Abukeshek, care a spus că forțele israeliene au interceptat 13 bărci transportând în total aproximativ 200 de persoane, inclusiv mulți din Spania și Italia.

Sursă Video: X @GlobalSumudF

După ce au detectat navele, forțele israeliene au urcat la bordul mai multor bărci din Flotila Global Sumud și au dus activiștii la un port israelian miercuri, 1 octombrie, perturbând protestul împotriva blocadei Israelului asupra teritoriului palestinian.

Greta Thunberg, care se afla pe nava Alma din flotilă, a fost arestată și dusă în custodie la portul Ashdod.

Forțele militare israeliene au preluat acum controlul asupra a șase vase: Sirus, Alma, Spectra, Hoga, Adara și Deir Yassin.

Pe X, ministerul de externe israelian a postat un videoclip cu arestarea Gretei Thunberg, activista suedeză pentru climă.

Ulterior, flotila a anunțat că zeci dintre vasele sale continuau joi să „navigheze puternic” către teritoriul palestinian, în ciuda interceptării de către forțele navale israeliene.

„30 de bărci continuă să navigheze puternic spre Gaza, la doar 46 de mile marine distanță, în ciuda agresiunilor continue din partea marinei de ocupație israeliene”, a postat flotila pe X la ora 3:20 dimineața, ora locală (00:20 GMT).

Papa Leon al XIV-lea, îngrijorat pentru siguranța flotilei

Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea pentru siguranța flotilei: „Din toate părțile, oamenii spun: «să sperăm că nu va fi violență, că oamenii vor fi respectați». Este foarte important”, a spus el, potrivit BBC.

Cu toate acestea, vasele au fost escortate nave militare italiene și spaniole, apoi au monitorizat situația în largul Cretei, după ce aceasta a raportat explozii, drone deasupra și blocaje de comunicații, acuzând Israelul de o „escaladare periculoasă”.

Anterior, premierul italian Giorgia Meloni îi îndemnase pe activiști să oprească călătoria, afirmând că acțiunile lor ar putea servi drept pretext pentru cei care vor să distrugă „speranța” în încheierea conflictului.

Italia și Grecia au cerut Israelului să asigure siguranța activiștilor și au declarat că monitorizează îndeaproape evoluția evenimentelor.

Cele două țări au îndemnat, de asemenea, activiștii să accepte o propunere de compromis de a lăsa ajutorul în Cipru și de a permite Bisericii Catolice să îl distribuie.