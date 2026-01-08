FCSB și-a vândut la arabi metronomul de la mijlocul terenului. Campioana a încasat doar 15% din clauză

Mijlocașul central Adrian Șut (26 de ani) a plecat de la FCSB și va semna cu Al-Ain, formație din Emiratele Arabe Unite, anunță conducerea campioanei. Echipa este lider după 11 etape.

FCSB încasează 1,5 milioane de euro în schimbul lui Adrian Șut, iar fotbalistul va avea un salariu de un milion de euro la Al-Ain, spun diverse surse.

În urmă cu un an, Gigi Becali a declarat că Șut avea o clauză de reziliere la FCSB în valoare de 10 milioane de euro.

Însă, în ultima vreme, era tot mai criticat pentru că nu mai oferea randamentul obișnuit. La un moment dat, a fost trecut pe banca de rezerve.

Jucătorul a avut o scădere de formă după moartea tatălui său, tragedie petrecută în octombrie 2024, și nu s-a impus titular la națională.

„L-am sunat pe MM: „Mihai, nu mă interesează. Am bucurie foarte mare de Sărbători, nu mă mai interesează. Fă ce vrei”. A făcut ce a vrut, 1,5 milioane. El a semnat contractul, e acolo să facă vizita medicală. Nu mai voia la echipă, nu mai era mulțumit în România.

Probabil că ia acolo un salariu mare. Aici avea 20.000 pe lună, acolo ia un milion. Voia să plece, nu mai era el mulțumit. Eu dacă voiam să-l țin, îl țineam. Treaba e că noi acum... Nu pot să spun mai multe lucruri...”, a declarat Gigi Becali (67 de ani), la Digi Sport.