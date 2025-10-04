Greta Thunberg spune că este reținută în Israel într-o celulă plină cu ploșnițe și păduchi

Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după reținerea și îndepărtarea ei dintr-o flotilă care transporta ajutoare către Gaza, potrivit corespondenței consultate de The Guardian.

Într-un e-mail trimis de Ministerul de Externe suedez persoanelor apropiate Gretei Thunberg și văzut de The Guardian, un oficial care a vizitat-o pe activistă în închisoare a declarat că activista a afirmat că a fost reținută într-o celulă infestată cu ploșnițe, cu prea puțină mâncare și apă.

„Ambasada a reușit să se întâlnească cu Greta”, se arată în e-mail. „Ea a informat despre deshidratare. A primit cantități insuficiente de apă și hrană. De asemenea, a declarat că a dezvoltat erupții cutanate, pe care le suspectează a fi cauzate de păduchi. A vorbit despre tratamentul dur și a spus că a stat mult timp pe suprafețe dure”.

Oficialul ministerului suedez a adăugat că „un alt deținut ar fi spus unei alte ambasade că a văzut-o [pe Thunberg] fiind forțată să țină steaguri în timp ce erau făcute fotografii”

„Ea s-a întrebat dacă imaginile cu ea au fost distribuite”, a mai spus oficialul.

Greta Thunberg este unul dintre cei 437 de activiști, parlamentari și avocați care fac parte din Global Sumud Flotilla (GSF), o coaliție de peste 40 de nave care transportă ajutoare umanitare și al cărei scop era să încalce blocada maritimă impusă de Israel asupra Gazei de 16 ani.

Greta Thunberg, reținută în Israel

Joi și vineri, forțele israeliene au interceptat toate navele și au arestat toți membrii echipajului aflați la bord.

Cei mai mulți dintre ei sunt în detenție la Ketziot, cunoscută și sub numele de Ansar III, o închisoare de înaltă securitate din deșertul Negev, utilizată în principal pentru detenția prizonierilor palestinieni, mulți dintre aceștia fiind acuzați de Israel de implicare în activități militante sau teroriste.

În trecut, activiștii reținuți de Israel nu erau urmăriți penal, ci prezența lor era tratată ca o chestiune de imigrare.