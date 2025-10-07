Keir Starmer cere eliberarea ostaticilor și mai mult ajutor pentru Gaza, la doi ani de la atacurile din 7 octombrie

Premierul britanic Keir Starmer a cerut eliberarea ostaticilor, intensificarea ajutorului umanitar pentru Gaza și relansarea eforturilor diplomatice pentru o pace durabilă, în mesajul transmis la cea de-a doua aniversare a atacurilor din 7 octombrie.

La doi ani de la atacurile sângeroase din 7 octombrie, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a transmis un mesaj ferm de solidaritate cu victimele și de angajament pentru pace. El a cerut eliberarea imediată a ostaticilor, mai mult ajutor umanitar pentru civilii din Gaza și progrese reale către o soluție durabilă în Orientul Mijlociu.

„Timpul nu diminuează răul pe care l-am văzut în acea zi. Tortura și uciderea brutală, cu sânge rece, a evreilor în propriile lor case și luarea de ostatici, inclusiv cetățeni britanici, dintre care unii se află și astăzi în Gaza”, a declarat Starmer, evocând tragedia din 7 octombrie.

Condamnarea antisemitismului și solidaritatea cu comunitatea evreiască

În declarația făcută publică marți, premierul a denunțat creșterea antisemitismului în Regatul Unit și a promis sprijin total comunității evreiești, mai ales după atacul terorist comis săptămâna trecută asupra unei sinagogi din Manchester.

„Guvernul meu va fi întotdeauna alături de comunitatea evreiască”, a subliniat Starmer, citat de News.ro.

Prioritatea: pacea și soluția celor două state

Premierul britanic a reiterat că obiectivul principal al Londrei în Orientul Mijlociu rămâne „eliberarea ostaticilor, trimiterea de ajutoare în Gaza și un armistițiu care să conducă la o pace durabilă și justă, ca un pas către o soluție cu două state”.

În septembrie, guvernul condus de Starmer a recunoscut oficial statul palestinian, într-o acțiune coordonată cu Canada și Australia, pentru a exercita presiune asupra Israelului și a impulsiona procesul de pace.

„Salutăm inițiativa Statelor Unite pentru pace în Orientul Mijlociu, iar acest guvern va face tot ce îi stă în putință pentru a aduce ziua în care fiecare copil din Israel va putea trăi în pace, alături de vecinii săi palestinieni, în siguranță și securitate”, a adăugat premierul britanic.

Amintim că Israelul a lansat ofensiva asupra Gazei după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în care, potrivit datelor israeliene, au murit aproximativ 1.200 de persoane și 251 au fost luate ostatice. În aproape doi ani de conflict, autoritățile palestiniene din domeniul sănătății susțin că peste 66.000 de persoane au fost ucise în Gaza.