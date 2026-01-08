În cât timp se îngrașă din nou cei care renunță la tratamentele injectabile pentru slăbit

Persoanele care întrerup tratamentele injectabile pentru slăbit ajung, în majoritatea cazurilor, să recâștige kilogramele pierdute într-un interval mai scurt de doi ani, într-un ritm mai accelerat decât cei care slăbesc prin alte metode, arată un studiu realizat de cercetători ai Universității din Oxford, notează The Guardian.

Medicamentele vizate fac parte din clasa agoniștilor GLP-1, substanțe create inițial pentru tratamentul diabetului. Acestea acționează prin imitarea unui hormon care induce senzația de sațietate, reducând astfel aportul alimentar.

Analiza cercetătorilor a reunit date din 37 de studii dedicate tratamentelor medicamentoase pentru pierderea în greutate, care au inclus în total 9.341 de persoane. Participanții au urmat, în medie, tratamentul timp de aproximativ 39 de săptămâni, iar perioada de urmărire ulterioară a fost de circa 32 de săptămâni.

Rezultatele arată că, după oprirea tratamentului, greutatea corporală a crescut, în medie, cu aproximativ 0,4 kilograme pe lună. Astfel, participanții au revenit la greutatea inițială într-un interval mediu de 1,7 ani de la întreruperea medicației.

În timpul tratamentului, persoanele incluse în studiu au slăbit, în medie, 8,3 kilograme, însă în primul an după renunțarea la injecții au recâștigat aproximativ 4,8 kilograme.

Comparativ, creșterea în greutate după întreruperea medicației a fost de aproape patru ori mai rapidă decât în cazul persoanelor care au urmat programe comportamentale, precum diete controlate sau planuri de activitate fizică, indiferent de numărul de kilograme pierdute inițial.

Dr. Sam West, cercetător în cadrul Departamentului Nuffield pentru Științe ale Sănătății de la Universitatea din Oxford, a explicat că această evoluție nu este cauzată de efecte negative ale medicamentelor, ci de natura obezității.

„Aceste tratamente reprezintă un progres major în gestionarea obezității și pot produce scăderi semnificative în greutate. Totuși, datele noastre arată că, odată oprite, kilogramele revin mai repede decât în cazul intervențiilor bazate pe schimbări de comportament”, a declarat acesta.

Potrivit cercetătorului, fenomenul subliniază caracterul cronic și recurent al obezității și reprezintă un avertisment privind utilizarea pe termen scurt a medicamentelor, fără o strategie mai amplă de control al greutății pe termen lung, precum și importanța măsurilor de prevenție.