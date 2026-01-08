Cinci persoane rănite în urma unui accident pe un drum din Olt

Accident cu cinci persoane rănite în județul Olt, joi, 8 ianuarie 2025. Un șofer nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, mașina pe care o conducea intrând pe contrasens.

Accidentul a avut loc pe un drum județean, în afara localității Izbiceni. Șoferul care a pierdut controlul asupra direcției de mers nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, pe carosabil fiind zăpadă amestecată cu material antiderapant.

„La data de 8 ianuarie a.c., în jurul orei 12:30, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe Drumului Județean 543, în afara comunei Izbiceni, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de un bărbat de 44 de ani, din comuna Izbiceni, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani, din aceeași localitate.

În urma evenimentului rutier, cinci persoane au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la o unitate spitalicească”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Nici șoferul care a pătruns pe contrasens și nici bărbatul care conducea mașina care circula din sens opus nu consumaseră băuturi alcoolice, au stabilit polițiștii, în urma testării cu alcooltestul.

„Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a mai precizat IPJ Olt.

Viscol pe DN 54 Corabia - Caracal și DN 64 Caracal - Găneasa

S-a circulat în condiții de iarnă pe drumurile din județul Olt, pe anumite tronsoane de drum național semnalându-se chiar viscol la nivelul solului. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat, în cursul dimineții, că „pe mai multe drumuri se înregistrează viscol, fenomen ce scade vizibilitatea și îngreunează acțiunile de deszăpezire”. Utilajele SDN Slatina au acționat permanent pe DN 54 Corabia - Caracal și DN 64 între Caracal și Găneasa pentru a asigura circulația.

„La această oră nu sunt drumuri naționale sau de mare viteză, aflate în administrarea DRDP Craiova, cu circulație închisă din cauza condițiilor meteo.

Pe majoritatea drumurilor se circulă în condiții de carosabil umed izolat zăpadă tocată. Excepție fac drumurile din zonele montane și cele din zonele afectate de viscol, unde se circulă în condiții de iarnă. Adaptați viteza la condițiile de drum!”, au revenit drumarii cu un nou mesaj.

Cod Portocaliu de vânt în Olt

Județul Olt se află, alături de Mehedinți, Dolj și Teleorman, joi, 8 ianuarie 2026, în intervalul orar 10.00 - 23.00, sub avertizare meteorologică Cod Portocaliu, vântul atingând la rafală 70... 90 km/h.

De vineri-seară, 9 ianuarie 2026, se vor instala și preciptațiile, la început mixte, favorizând depunerile de polei, apoi vor predomina ninsorile.

„În vestul și sudul Olteniei, în sudul Munteniei și al Dobrogei, precum și în nordul și estul Moldovei vântul va avea intensificări, cu viteze de 50...70 km/h”, au mai prognozat meteorologii pentru ziua de vineri, 9 ianuarie.