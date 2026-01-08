Zelenski anunță un progres major: acordul cu SUA privind securitatea Ucrainei, aproape finalizat

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că documentul referitor la garanțiile de securitate pe care Statele Unite ar urma să le ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia este „practic gata” și urmează să fie supus aprobării președintelui american Donald Trump.

Potrivit AFP, Volodimir Zelenski a făcut anunțul într-un mesaj publicat pe Facebook, după negocieri purtate la Paris între emisari americani și ucraineni.

„Documentul bilateral privind garanțiile de securitate destinate Ucrainei este de-acum practic gata să fie finalizat la cel mai înalt nivel cu președintele Statelor Unite”, a scris liderul de la Kiev, citat de News.ro.

Documentul vizează angajamentele de securitate pe care Washingtonul le-ar putea asuma față de Ucraina după încheierea conflictului cu Rusia. Potrivit președintelui ucrainean, textul a ajuns într-o formă avansată în urma discuțiilor recente și mai are nevoie doar de aprobarea finală la nivel politic.