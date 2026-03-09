Armata israeliană, acuzată că a folosit ilegal muniții cu fosfor alb în Liban

Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a declarat luni, 9 martie, că armata israeliană a folosit în mod ilegal muniții cu fosfor alb în localitatea Yohmor, sudul Libanului.

ONG-ul internațional a precizat că cercetătorii săi au ajuns la această concluzie după ce au verificat și geolocalizat șapte imagini care arată muniții cu fosfor alb detonând în aer deasupra unei zone rezidențiale a orașului, pe 3 martie, scrie The Guardian.

Fosforul alb este extrem de toxic și produce nori de substanțe care reacționează cu umezeala din aer sau din plămânii oamenilor, formând acid fosforic. În contact cu oxigenul, se aprinde ușor și poate provoca incendii după ce este dispersat.

Fosforul alb poate fi folosit de armate pentru a masca operațiuni militare și nu este clasificat drept armă chimică în cadrul Convenției privind armele chimice (CWC).

Totuși, utilizarea sa împotriva oamenilor în zone civile este considerată o încălcare a Protocolului III al Convenției privind anumite arme convenționale (CCCW).

„Utilizarea ilegală de către armata israeliană a fosforului alb deasupra zonelor rezidențiale este extrem de alarmantă și va avea consecințe grave pentru civili”, a declarat Ramzi Kaiss, cercetător pentru Liban la Human Rights Watch, într-un comunicat.

În martie 2025, HRW acuzau forțele israeliene că au provocat moarte și suferință „inutilă” pacienților palestinieni prin atacuri asupra spitalelor din Fâșia Gaza.

„Ocupația militară israeliană a spitalelor din Gaza a transformat locurile de vindecare și recuperare în centre de moarte și abuz. Cei responsabili pentru aceste abuzuri oribile, inclusiv cei din funcții superioare, trebuie trași la răspundere”, a declarat Bill Van Esveld, director adjunct pentru drepturile copilului în cadrul HRW.

Martorii intervievați, inclusiv pacienți și cadre medicale din spitalele Al-Shifa, Kamal Adwan și Nasser, au relatat că soldații israelieni au împiedicat ambulanțele să ajungă la răniți și au blocat accesul medicamentelor vitale. În urma acestor acțiuni, cel puțin 84 de pacienți au murit din lipsă de tratament, potrivit raportului.