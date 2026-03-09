Cerul de deasupra Teheranului este acoperit de fum gros și ploaie neagră după atacurile israeliene asupra instalațiilor de depozitare a petrolului

După atacurile israeliene asupra instalațiilor petroliere din Teheran, ploaia de petrol negru a căzut peste orașul cu 10 milioane de locuitori, contaminând canalele de scurgere până la punctul în care acestea au luat foc.

Deasupra capitalei Iranului, Teheran, cerul s-a transformat într-un plafon de fum gros după loviturile aeriene israeliene asupra depozitelor de petrol. Cei aproape zece milioane de locuitori ai metropolei s-au trezit sub nori negri sufocanți, iar ploaia care a căzut peste oraș a fost, potrivit martorilor, întunecată și încărcată cu particule de petrol.

Relatări ale jurnaliștilor de la CNN descriu coloane dense de fum ridicându-se din zona depozitului petrolier Sharan, situat în nord-estul capitalei, unul dintre cele mai mari centre de stocare a combustibilului din Iran. Chiar și la câteva ore după bombardamentele nocturne, mai multe rezervoare continuau să ardă, iar mirosul de petrol ars plutea peste cartierele din jur.

Apa de ploaie care a căzut peste oraș a devenit neagră, saturată cu reziduuri petroliere – un fenomen pe care specialiștii în meteorologie îl consideră potențial periculos pentru sănătatea oamenilor. Autoritățile umanitare din cadrul Semilunii Roșii iraniene au îndemnat populația să rămână în locuințe chiar și după încetarea ploii, avertizând că aerul ar putea deveni periculos pentru respirație.

Relatări similare au fost transmise și de Reuters, care citează locuitori ai orașului: peste Teheran plutea un fum gros, sufocant, după atacurile asupra infrastructurii petroliere.

În plan politic, reacțiile nu au întârziat. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a calificat operațiunea drept „o nouă fază periculoasă” a confruntării și un posibil „crime de război”. Potrivit acestuia, loviturile asupra depozitelor de combustibil ar fi eliberat în atmosferă substanțe toxice care amenință populația civilă și mediul.

De cealaltă parte, armata israeliană susține că obiectivele vizate aveau rol militar. Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, a declarat jurnaliștilor că depozitele erau folosite pentru producerea și stocarea combustibilului destinat rachetelor balistice, motiv pentru care reprezentau „ținte militare legitime”.

La scurt timp după atac, premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că operațiunile vor continua. Într-un mesaj video, el a afirmat că guvernul său are „un plan organizat, cu multe surprize”, menit să slăbească regimul de la Teheran și să producă schimbări politice în Iran.

Loviturile aeriene au fost lansate în noaptea de 7 martie asupra mai multor obiective petroliere din capitala iraniană și din orașul vecin Karaj. Exploziile și incendiile au luminat cerul nopții, iar petrolul scurs în rețeaua de canalizare a orașului ar fi provocat chiar focare de incendiu în unele artere urbane, semn că dezastrul industrial s-a extins dincolo de perimetrul rafinăriilor și a ajuns până în zonele rezidențiale.

În dimineața următoare, locuitorii capitalei s-au trezit sub o cupolă de fum negru – imaginea unui oraș care, peste noapte, a trecut de la rutina unei metropole aglomerate la realitatea dură a unui front invizibil, unde războiul se simte în aerul pe care oamenii îl respiră.