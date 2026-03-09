Trump susține că încetarea războiului cu Iranul va fi o decizie „comună” cu Netanyahu: „Am salvat Israelul de la distrugere”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că momentul în care se va încheia războiul cu Iranul va fi o decizie „mutuală”, pe care o va lua împreună cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Într-un interviu telefonic acordat duminică, Trump a afirmat că Iranul ar fi distrus Israelul dacă el și Netanyahu nu ar fi fost implicați, potrivit the guardian.

„Iranul urma să distrugă Israelul și tot ce este în jurul lui. Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul”, a spus el.

Întrebat dacă va decide singur când se va încheia conflictul sau dacă Netanyahu va avea un cuvânt de spus, Trump a răspuns: „Cred că este o decizie mutuală… într-o anumită măsură. Am discutat. Voi lua o decizie la momentul potrivit, dar vor fi luate în considerare toate aspectele.”

Când a fost întrebat dacă Israelul ar putea continua operațiunile împotriva Iranului chiar dacă SUA ar opri atacurile, Trump a refuzat să analizeze această posibilitate, adăugând: „Nu cred că va fi necesar.”