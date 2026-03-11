Trump spune că Statele Unite au lovit „28 de nave-mină până în acest moment” și că în Strâmtoarea Ormuz va fi „o mare securitate”

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că Statele Unite au lovit 28 de nave iraniene de plasare a minelor „până în acest moment”, o creștere față de cele 16 pe care Comandamentul Central al SUA a anunțat marți că le-a „eliminat” în apropierea strâmtorii Ormuz, potrivit The Guardian.

SUA au lovit „28 de nave-mină până în acest moment”, le-a spus Trump reporterilor, în Ohio.

Președintele american a încercat, de asemenea, să calmeze îngrijorările legate de fluctuațiile prețului petrolului.

„Aș spune că a crescut puțin mai puțin decât ne-am gândit. Va scădea mai mult decât își imaginează oricine”, a declarat liderul american.

„Veţi vedea o mare securitate” în Strâmtoarea Ormuz

Tot miercuri, preşedintele american a anunțat că va domni „o mare securitate” în Strâmtoarea Ormuz, un important punct de trecere al comerţului cu petrol, în care traficul este aproape complet oprit din cauza Războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP, citată de News.ro.

„Veţi vedea o mare securitate şi asta se va întâmpla foarte, foarte rapid”, a anunţat Trump la Casa Albă, când a fost întrebt despre trecerea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Ce spune despre posibilitatea unor atacuri susținute de Iran pe teritoriul SUA

Trump a declarat că nu este îngrijorat de posibilitatea unor atacuri susținute de Iran pe teritoriul Statelor Unite, în contextul escaladării tensiunilor dintre Washington și Teheran, potrivit The Guardian.

Întrebat de reporteri, în fața Casei Albe, dacă se teme că Iranul ar putea extinde represaliile până la lovituri directe asupra SUA, Trump a răspuns: „Nu, nu sunt.”

Declarația contrastează cu informațiile apărute ulterior în presa americană. Potrivit ABC News, FBI a transmis la sfârșitul lunii februarie un avertisment către mai multe departamente de poliție din California, sugerând că Iranul ar fi analizat posibilitatea unui atac cu drone asupra coastei de vest, ca reacție la eventuale lovituri americane.

În alerta citată de ABC News, FBI nota că, „începând cu începutul lunii februarie 2026, Iranul ar fi aspirat să desfășoare un atac-surpriză folosind vehicule aeriene fără pilot, lansate de pe o navă neidentificată aflată în largul coastelor Statelor Unite, vizând ținte neprecizate din California, în cazul în care SUA ar fi efectuat lovituri împotriva Iranului”.