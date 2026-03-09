Iranul, avertisment pentru petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz: „Trebuie să fie foarte atente”

Petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz „trebuie să fie foarte atente”, a avertizat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, citat de CNBC.

Oficialul iranian a apărat totodată atacurile Iranului asupra statelor din Golf, declarând pentru CNBC că lovirea „bazelor şi activelor militare” ale Statelor Unite din regiune este „legitimă conform dreptului internațional”.

Preţurile petrolului au crescut puternic după ce Strâmtoarea Ormuz a fost practic închisă în urma escaladării tensiunilor din regiune, potrivit News.

„Atât timp cât situaţia este nesigură, cred că toate petrolierele şi orice navigaţie maritimă trebuie să fie foarte atente”, a declarat Baghaei, care conduce şi Centrul pentru Diplomaţie Publică din cadrul Ministerului iranian de Externe.

El a mai spus că Iranul va lupta împotriva Statelor Unite şi Israelului ”atât timp cât va fi nevoie” şi că ţara se pregăteşte pentru orice scenariu posibil, inclusiv pentru o eventuală invazie terestră.

Baghaei a afirmat că Iranul se va uni în jurul noului lider suprem, Mojtaba Khamenei, ales în weekend pentru a-i succeda tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului dintre Statele Unite, Israel şi Iran.

„Instituţiile statului, populaţia şi autorităţile au arătat că se vor uni în jurul noii conduceri”, a declarat el.

Oficialul iranian a respins, de asemenea, sugestia preşedintelui american Donald Trump potrivit căreia Statele Unite ar trebui să aibă un rol în alegerea liderului Iranului.

„Cred că este un principiu de bază al dreptului internaţional şi al civilizaţiei ca fiecare naţiune să decidă pentru sine, fără intervenţia străinilor”, a spus Baghaei.

„Este dreptul absolut şi exclusiv al iranienilor să decidă despre conducerea lor şi despre sistemul lor politic, iar pentru orice politician sau persoană din afara Iranului este absolut ilegal să spună cine ar trebui să conducă Iranul.”

Întrebat de ce Iranul a vizat state din Golf, inclusiv prin atacuri asupra unor instalaţii de desalinizare din Bahrain, rafinării de petrol din Arabia Saudită şi infrastructură civilă din Emiratele Arabe Unite, Baghaei a declarat că Teheranul ”îşi apără doar ţara împotriva agresorilor”.

„Ceea ce facem împotriva bazelor şi activelor militare ale agresorilor, ale Statelor Unite din regiune, este legitim conform dreptului internaţional. Ne apărăm în baza articolului 51 din Carta ONU. Toate bazele, instalaţiile şi activele militare care sunt folosite în orice mod pentru a sprijini agresorii sunt considerate ţinte legitime”, a spus el.