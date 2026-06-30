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Iran respinge planul lui Macron privind Strâmtoarea Ormuz și avertizează Franța să nu intervină în regiune

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Război în Orientul Mijlociu
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Iran a respins propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a coopera pentru curățarea minelor din Strâmtoarea Ormuz, avertizând Parisul să nu intervină într-una dintre cele mai importante rute maritime strategice din lume.

Nave de marfă în Strâmtoarea Ormuz
Iran respinge planul lui Macron privind Strâmtoarea Ormuz FOTO Profimedia

Adjunctul ministrului iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, a respins ideea ca un grup de state, inclusiv Franța și Marea Britanie, să colaboreze pentru deminarea zonei, susținând că aceasta încalcă acordul provizoriu de pace semnat de Iran cu președintele american Donald Trump, scrie POLITICO.

„Conform memorandumului de la Islamabad, deminarea este realizată exclusiv de Iran și de nicio altă țară și, în mod fundamental, nu permitem un astfel de lucru”, a transmis Gharibabadi. El a descris situația ca fiind „sensibilă și complexă” și a adăugat: „Îi sfătuim ferm pe francezi să nu o complice și mai mult prin provocările lor”.

Declarațiile vin ca răspuns direct la declarațiile făcute de Macron, care a afirmat luni că a discutat despre misiunea maritimă cu sultanul Omanului, Haitham bin Tariq, și că au convenit să protejeze navigația și să garanteze „trecerea liberă și necondiționată” prin această rută maritimă.

Teheranul a exprimat, de asemenea, îndoieli cu privire la negocierile SUA–Iran, care ar urma să aibă loc săptămâna aceasta la Doha.

În urma unui schimb de atacuri din weekend, Washingtonul și Teheranul au convenit să oprească ostilitățile și să reia discuțiile luni. Președintele Trump a anunțat că negocierile vor avea loc la Doha, însă luni purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a insistat că nu sunt programate discuții cu Statele Unite.

„Nu vom avea nicio rundă de negocieri, la niciun nivel, cu partea americană în zilele următoare”, a declarat acesta.

Ultimul dezacord evidențiază cât de fragilă rămâne încetarea focului, mai notează publicația. Acordul din 17 iunie oferea Washingtonului și Teheranului 60 de zile pentru implementarea unui memorandum în 14 puncte care vizează navigația prin Strâmtoarea Ormuz, programul nuclear al Iranului și negocieri pentru un armistițiu permanent, însă ambele părți s-au acuzat reciproc în mod repetat de încălcarea termenilor.

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