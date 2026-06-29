SUA și Iranul au agreat reluarea negocierilor în Qatar, după escaladarea tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite și Iranul au convenit să sisteze atacurile reciproce și să participe la o întâlnire de urgență în această săptămână, conform publicației Axios. Decizia vine în încercarea de a salva un armistițiu fragil, pus în pericol de recentele confruntări militare din Golful Persic.

Reprezentanții celor două state urmează să se întâlnească marți, 30 iunie, la Doha, capitala Qatarului, pentru consultări tehnice privind siguranța navigației.

Disputa s-a reaprins după ce ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a afirmat că Teheranul deține dreptul exclusiv de a gestiona traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz, o poziție respinsă ferm de Washington.

Un armistițiu fragil, amenințat de noi atacuri

Acordul de încetare a focului, aflat în vigoare de doar unsprezece zile, a fost aproape de colaps în urma unor lovituri recente din ambele tabere și a avertismentelor lansate de președintele american Donald Trump privind posibilitatea reluării ostilităților.

Divergențele majore au apărut din cauza interpretărilor diferite ale memorandumului de înțelegere care a pus capăt conflictului anterior. Punctul critic rămâne statutul Strâmtorii Ormuz.

Potrivit unor oficiali americani de rang înalt, cele două părți au decis o suspendare temporară a acțiunilor militare pentru a permite reluarea liberă a circulației navelor pe durata discuțiilor tehnice.

Ce prevede memorandumul inițial?

Teheranul s-a obligat să asigure tranzitul sigur al navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz. În schimb, Washingtonul a ridicat blocada asupra porturilor iraniene.

Săptămâna trecută, în Elveția, delegația SUA condusă de vicepreședintele JD Vance a agreat cu partea iraniană crearea unei linii telefonice directe între armata SUA și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC). Până sâmbătă, acest canal nu devenise încă operațional.

Inițial, agenda reuniunii de marți, programată anterior în Elveția, viza programul nuclear iranian. Totuși, din cauza escaladării din ultimele zile, discuțiile au fost mutate în Qatar și reconfigurate în jurul crizei maritime. Echipa tehnică a SUA va fi condusă de Nick Stewart.

Escaladarea militară din ultimele zile

Tensiunile au culminat după ce o dronă a atacat o navă de marfă în Strâmtoarea Ormuz. În replică, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a lansat lovituri aeriene asupra unor obiective militare iraniene, vizând depozite de rachete, drone și poziții radar de pe coastă.

Oficialii americani au subliniat că atacurile iraniene asupra flotei comerciale încalcă flagrant libertatea de navigație.

„Dacă regimul de la Teheran își imaginează că președintele Trump va asista pasiv la atacurile asupra navigației internaționale sau a bazelor noastre, se înșală grav”, a declarat Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, pentru Fox News.

Miza geopolitică și rutele maritime

În ultimele zile, forțele iraniene au vizat două nave: un portcontainer și un tanc petrolier care transporta țiței din Qatar. Ulterior, acțiunile s-au extins, Iranul lansând atacuri și spre Kuweit și Bahrain.

Disputa are la bază și controlul rutelor comerciale. Iranul contestă ruta recomandată de Organizația Maritimă Internațională (IMO), care trece pe lângă coasta Omanului, și cere ca navele să folosească culoarul de lângă țărmul iranian, solicitând ca orice tranzit să fie aprobat în prealabil de autoritățile de la Teheran.

Ca urmare a atacului asupra navei Ever Lovely (sub pavilion Singapore), IMO a suspendat temporar operațiunile de evacuare a navelor din Golful Persic pentru a reevalua condițiile de securitate.

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii, prin care trece aproximativ o cincime din consumul global de petrol, transformând orice blocaj într-o criză cu implicații economice majore la nivel mondial.