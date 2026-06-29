search
Luni, 29 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

SUA și Iranul au agreat reluarea negocierilor în Qatar, după escaladarea tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Statele Unite și Iranul au convenit să sisteze atacurile reciproce și să participe la o întâlnire de urgență în această săptămână, conform publicației Axios. Decizia vine în încercarea de a salva un armistițiu fragil, pus în pericol de recentele confruntări militare din Golful Persic.

Delegațiile SUA și Iranului se vor întâlni la Doha/FOTO: Shutterstock
Delegațiile SUA și Iranului se vor întâlni la Doha/FOTO: Shutterstock

Reprezentanții celor două state urmează să se întâlnească marți, 30 iunie, la Doha, capitala Qatarului, pentru consultări tehnice privind siguranța navigației.

Disputa s-a reaprins după ce ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a afirmat că Teheranul deține dreptul exclusiv de a gestiona traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz, o poziție respinsă ferm de Washington.

Un armistițiu fragil, amenințat de noi atacuri

Acordul de încetare a focului, aflat în vigoare de doar unsprezece zile, a fost aproape de colaps în urma unor lovituri recente din ambele tabere și a avertismentelor lansate de președintele american Donald Trump privind posibilitatea reluării ostilităților.

Divergențele majore au apărut din cauza interpretărilor diferite ale memorandumului de înțelegere care a pus capăt conflictului anterior. Punctul critic rămâne statutul Strâmtorii Ormuz.

Potrivit unor oficiali americani de rang înalt, cele două părți au decis o suspendare temporară a acțiunilor militare pentru a permite reluarea liberă a circulației navelor pe durata discuțiilor tehnice.

Ce prevede memorandumul inițial?

Teheranul s-a obligat să asigure tranzitul sigur al navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz. În schimb, Washingtonul a ridicat blocada asupra porturilor iraniene.

Săptămâna trecută, în Elveția, delegația SUA condusă de vicepreședintele JD Vance a agreat cu partea iraniană crearea unei linii telefonice directe între armata SUA și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC). Până sâmbătă, acest canal nu devenise încă operațional.

Inițial, agenda reuniunii de marți, programată anterior în Elveția, viza programul nuclear iranian. Totuși, din cauza escaladării din ultimele zile, discuțiile au fost mutate în Qatar și reconfigurate în jurul crizei maritime. Echipa tehnică a SUA va fi condusă de Nick Stewart.

Escaladarea militară din ultimele zile

Tensiunile au culminat după ce o dronă a atacat o navă de marfă în Strâmtoarea Ormuz. În replică, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a lansat lovituri aeriene asupra unor obiective militare iraniene, vizând depozite de rachete, drone și poziții radar de pe coastă.

Oficialii americani au subliniat că atacurile iraniene asupra flotei comerciale încalcă flagrant libertatea de navigație.

„Dacă regimul de la Teheran își imaginează că președintele Trump va asista pasiv la atacurile asupra navigației internaționale sau a bazelor noastre, se înșală grav”, a declarat Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, pentru Fox News.

Miza geopolitică și rutele maritime

În ultimele zile, forțele iraniene au vizat două nave: un portcontainer și un tanc petrolier care transporta țiței din Qatar. Ulterior, acțiunile s-au extins, Iranul lansând atacuri și spre Kuweit și Bahrain.

Disputa are la bază și controlul rutelor comerciale. Iranul contestă ruta recomandată de Organizația Maritimă Internațională (IMO), care trece pe lângă coasta Omanului, și cere ca navele să folosească culoarul de lângă țărmul iranian, solicitând ca orice tranzit să fie aprobat în prealabil de autoritățile de la Teheran.

Ca urmare a atacului asupra navei Ever Lovely (sub pavilion Singapore), IMO a suspendat temporar operațiunile de evacuare a navelor din Golful Persic pentru a reevalua condițiile de securitate.

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii, prin care trece aproximativ o cincime din consumul global de petrol, transformând orice blocaj într-o criză cu implicații economice majore la nivel mondial.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motorina se scumpește din nou în două zile. Cât vor plăti în plus șoferii la un plin
digi24.ro
image
Rochia cu care Bella Hadid a făcut furori în Franța. Cum s-a afișat modelul pe străzile din Saint-Tropez | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Bacalaureat 2026 | Ce subiecte au picat la Limba și literatura română. Cerințele care i-au pus în dificultate pe absolvenții de liceu
gandul.ro
image
Cifre ÎNGRIJORĂTOARE! Aproape 1 din 5 români, la limita sărăciei
mediafax.ro
image
Anunț oficial! Ce se întâmplă cu stadionul pe care Dinamo vrea să joace meciurile de acasă
fanatik.ro
image
5 motive pentru care PSD nu îl vrea pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul scrisese că „Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13”
libertatea.ro
image
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
digi24.ro
image
Povestea de viață șocantă a fotbalistului Braziliei: „Spălam mașini, prietenii mă puneau să fur, să iau droguri”
gsp.ro
image
Susținut din tribune de părinți și iubită, David Popovici i-a dedicat victoria unei alte persoane: "Vreau să îi spun că o iubesc"
digisport.ro
image
Vila din Toscana a lui Andrea Bocelli a fost jefuită, în timp ce era închiriată de un grup de americani. La cât se ridică prejudiciul
click.ro
image
O pasarelă s-a rupt chiar la inaugurarea Portului Turistic Călărași. Un copil și doi adulți au fost răniți
antena3.ro
image
A venit nota de plată pentru dezmăţul bugetar din ultimii ani. „Scăderea salariilor în termeni reali este rezultatul exagerărilor pe care le-am avut în anii anteriori” VIDEO
zf.ro
image
"Este cel mai frumos din lume". Reacția unei turiste străine, impresionată de Festivalul de Teatru din Sibiu
observatornews.ro
image
TRAGEDIA prin care a trecut Anca Serea. Motivul pentru care primul ei soț a murit la doar 36 de ani
cancan.ro
image
Gemania nu mai indexează pensiile dacă numărul pensionarilor crește. Va adopta și România această măsură-șoc?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
Cum se rezolvau subiectele la Bac 2026 la Limba şi literatura română. Pentru ce iei punctaj mareBaremul de corectare și cerințele care aduc cele mai multe puncte
playtech.ro
image
Ce trădare! FCSB-istul care abia așteaptă să o bată pe echipa lui Gigi Becali. Știe deja cum trăiesc suporterii Rapidului derby-ul
fanatik.ro
image
O familie de americani a părăsit SUA și a cumpărat o casă cu 11.500 de euro în Europa: „Am găsit un mod de viață diferit”
ziare.com
image
Diana Munteanu s-a întors în țară și a dat "nas în nas" cu Dan Alexa. Au apărut imaginile
digisport.ro
image
Plaja a luat foc! Cum arată sexy divele în costume de baie? Sonia Trifan ne spune ce se poartă vara aceasta pe nisipul fierbinte!
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Subiecte grele la Bac 2026. Nimeni nu se aştepta la poezie!
romaniatv.net
image
Horoscop 29 iunie 2026. O zi a schimbărilor și a deciziilor definitive pentru toate zodiile
mediaflux.ro
image
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Codruța Filip, răsfăț la piscină. Imagini inedite cu artista în costum de baie
click.ro
image
Doina Teodoru, mărturisiri despre succes: „Îmi era foarte teamă de Cheloo”. Momentul care i-a declanșat depresia
click.ro
image
Cum a ajuns Nuțu Cămătaru să crească lei. „Nu mâncaseră în viața lor carne”
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Plaja a luat foc! Cum arată sexy divele în costume de baie? Sonia Trifan ne spune ce se poartă vara aceasta pe nisipul fierbinte!
image
Codruța Filip, răsfăț la piscină. Imagini inedite cu artista în costum de baie

OK! Magazine

image
Cine este acest prinț chipeș și înalt? Kate Middleton și primul ei născut ne-au impresionat cu apariția lor recentă

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte