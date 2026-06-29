Presa legată de Gardienii Revoluției cere ca Iranul să se doteze cu arme nucleare, iar clerul vrea ruperea dialogului cu SUA

Iranul nu are „altă opțiune” decât să dezvolte o bombă nucleară pentru a-și asigura securitatea, scrie o publicație afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC). În paralel, lideri religioși influenți cer oprirea imediată a negocierilor cu Washingtonul, pe fondul recentelor confruntări militare din Strâmtoarea Ormuz.

Mesajele din interiorul Iranului pun sub semnul întrebării viitorul acordului de pace semnat recent cu administrația Trump, evidențiind o falie tot mai adâncă între angajamentele oficiale și retorica facțiunilor dure de la Teheran.

„Descurajare nucleară pentru calm”

Într-un articol de opinie intitulat „Nicio opțiune în afară de construirea bombei atomice”, agenția de presă de stat Fars a susținut duminică că Iranul trebuie să negocieze cu adversarii săi de pe poziții de forță.

„Pentru a obține pacea și calmul de care are nevoie, Iranul trebuie neapărat să atingă descurajarea nucleară, asigurându-se astfel că restul problemelor pot fi rezolvate prin negocieri”, se arată în materialul menționat.

Autorii compară situația actuală a Iranului cu cea a Chinei din anii 1970, argumentând că Statele Unite au acceptat dialogul diplomatic cu Beijingul abia după ce acesta a dezvoltat propria armă nucleară. Conform publicației, scopul nu este declanșarea unui război, ci menținerea unui echilibru de forțe care să limiteze amploarea oricărui conflict regional cu SUA sau Israelul.

Monitorizarea internațională, într-un punct critic

Conform Memorandumului de Înțelegere semnat la începutul acestei luni de Washington și Teheran, Iranul s-a angajat să permită inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) să redeschidă monitorizarea siturilor sale nucleare și să renunțe la dezvoltarea armelor nucleare.

În replică, SUA au solicitat Iranului să suspende îmbogățirea uraniului pentru o perioadă de 20 de ani.

Deși Teheranul a agreat revenirea inspectorilor începând cu luna septembrie, accesul nu a fost încă extins și la centrele afectate de atacurile aeriene americane din 2025, iar rezervele actuale de uraniu îmbogățit ale țării rămân neverificate.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a subliniat importanța unei verificări riguroase. „Guvernul Iranului a afirmat clar că nu are această intenție de a dezvolta arme nucleare, dar intențiile nu sunt suficiente. Pentru a avea certitudine, avem nevoie de un sistem de verificare foarte solid cât mai curând posibil”.

Clerul din Qom cere oprirea diplomației

Pe lângă presiunile mediatice, influentele centre teologice din orașul sfânt Qom – nucleul ideologic al regimului islamic – au solicitat oficial președintelui și Consiliului Suprem de Securitate Națională întreruperea definitivă a contactelor diplomatice cu SUA.

Conform televiziunii de stat Irib, clerul consideră că recentele atacuri aeriene americane din Strâmtoarea Ormuz reprezintă o încălcare directă a primului punct din acordul cadru, care prevedea încetarea completă a ostilităților, făcând continuarea discuțiilor „inutilă”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran, Esmaeil Baghaei, a apărat dreptul țării la autoapărare, acuzând totodată statele vecine din Golf de lipsă de solidaritate și de tăcere în raport cu arsenalul nuclear deținut de Israel.