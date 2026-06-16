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Acord preliminar SUA–Iran: Teheranul ar urma să primească petrol, active deblocate și un fond de 300 de miliarde de dolari

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Război în Israel
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Iranul ar urma să primească stimulente financiare extinse în cadrul unui acord preliminar cu Statele Unite, potrivit unui draft aproape final citat de Bloomberg, document care detaliază pentru prima dată amploarea sprijinului economic propus.

Iranul ar urma să primească stimulente financiare extinse. FOTO: Shutterstock
Iranul ar urma să primească stimulente financiare extinse. FOTO: Shutterstock

Conform acestuia, Teheranul ar urma să obțină dreptul de a relua imediat exporturile de petrol, acces la un fond de dezvoltare de cel puțin 300 de miliarde de dolari și, ulterior, posibilitatea de a utiliza activele înghețate în străinătate.

Acordul preliminar prevede, de asemenea, ridicarea unor restricții maritime și revenirea traficului prin Strâmtoarea Ormuz la nivelurile de dinaintea conflictului, în termen de 30 de zile de la semnare.

Documentul, a cărui semnare este așteptată pe 19 iunie 2026 în Elveția, ar deschide o perioadă de 60 de zile de negocieri pentru încheierea definitivă a conflictului și impunerea unor noi limite stricte programului nuclear iranian. Potrivit draftului, beneficiile economice pentru Iran ar fi condiționate de respectarea angajamentelor, inclusiv renunțarea definitivă la dezvoltarea unei arme nucleare și limitarea activităților de îmbogățire a uraniului.

Statele Unite ar urma să emită imediat derogări de la sancțiunile privind exporturile de petrol și produse petrochimice iraniene, în timp ce ridicarea completă a sancțiunilor și retragerea militară din regiune ar fi parte a unui acord final, negociat ulterior.

Textul mai prevede crearea unui plan internațional de reconstrucție economică a Iranului, finanțat cu cel puțin 300 de miliarde de dolari, însă fără un calendar clar pentru eliberarea integrală a fondurilor înghețate.

Inițiativa vine în contextul eforturilor administrației Trump de a închide conflictul declanșat în regiune, în timp ce poziții politice divergente persistă atât în Congresul american, cât și în rândul aliaților regionali, inclusiv Israelul condus de Benjamin Netanyahu.

Proiectul de acord, consultat de Bloomberg, nu abordează în mod direct situația stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului. Se menționează doar că soarta uraniului îmbogățit al Iranului „va fi abordată în mod adecvat într-un acord final”, alături de toate celelalte chestiuni nucleare.

Nu a fost clar de la început dacă aliații republicani ai lui Trump vor fi mulțumiți de ultimele condiții. Acordul nu obligă SUA să respecte termene stricte pentru relaxarea sancțiunilor sau pentru înființarea fondului. Înalți oficiali americani au afirmat în repetate rânduri că Iranul va primi recompense financiare doar pe măsură ce va îndeplini cerințele SUA.

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