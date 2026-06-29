Președintele Franței şi sultanul Omanului pledează pentru o „navigaţie liberă, necondiţionată şi nerestrictivă" în Strâmtoarea Ormuz

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi sultanul Omanului, Haitham bin Tariq, au pledat luni pentru o "navigaţie liberă, fără condiţii şi nici restricţii" în Strâmtoarea Ormuz şi au convenit să lucreze împreună la aceasta prin "operaţiuni de deminare comune", potrivit unei declaraţii franco-omaneze publicate luni în finalul întâlnirii lor la Palatul Elysee.





"Cei doi şefi de stat au subliniat importanţa redeschiderii Strâmtorii Ormuz şi au reafirmat ataşamentul lor faţă de o navigaţie liberă, fără condiţii şi nici restricţii, în special dreptul la tranzit conform dreptului mării", se subliniază în declaraţie, scrie Agerpres.

Ei au "convenit să colaboreze cu toate părţile interesate cu scopul de a lucra în favoarea libertăţii de navigaţie în viitor şi de a conduce operaţiuni de deminare comune", se afirmă în document.

Prima vizită de stat în Franţa a sultanului Omanului, Haitham bin Tariq, a cărui ţară este riverană Strâmtorii Ormuz, s-a soldat printr-o serie de contracte pentru grupuri franceze, marcând voinţa celor două ţări de a-şi întări cooperarea după încheierea ostilităţilor în regiune.