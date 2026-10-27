Prezență record la urne la alegerile din Israel. Tabăra lui Netanyahu cere prelungirea votului

Peste patru milioane de israelieni au votat până marți seara, iar participarea ajunsese la 66,7%, potrivit Comisiei Electorale Centrale. Partidul Likud, condus de premierul Benjamin Netanyahu, și alte formațiuni de dreapta au cerut prelungirea programului secțiilor de votare, invocând cozile.

Benjamin Netanyahu și sotia sa Sara, la vot Foto: X@EliAfriatISR

Prezența la vot în Israel a ajuns la 66,7% până la ora locală 18:00, un nivel semnificativ mai ridicat decât cel înregistrat la aceeași oră în alegerile din 2022, când participarea era de 57,7%, potrivit datelor oficiale, scrie Jerusalem Post.

Creșterea a fost vizibilă încă de dimineață. Până la ora 10:00, votaseră 16,68% dintre alegătorii eligibili, cel mai ridicat nivel înregistrat la acea oră din 1981. La prânz, participarea ajunsese la 31,5%, față de 28,4% la scrutinul precedent, iar până la ora 14:00 urcase la 44,9%.

Aceste cifre indică o mobilizare electorală neobișnuit de puternică, dar nu arată, deocamdată, cum se distribuie voturile între principalele tabere politice.

Netanyahu avertizează asupra riscului unei înfrângeri

Partidul Likud este preocupat de capacitatea sa de a-și mobiliza alegătorii tradiționali, în condițiile în care prezența pare să fie ridicată în zone asociate opoziției și în comunitățile arabe.

Oficialii formațiunii se tem că apelurile repetate la mobilizare nu mai au același efect asupra electoratului de dreapta. Un reprezentant al partidului a declarat că alegătorii ar putea să nu mai reacționeze la avertismentele privind riscul pierderii puterii, comparând situația cu povestea băiatului care striga în mod repetat „Lupul!”.

Benjamin Netanyahu a încercat să-și mobilizeze susținătorii prin mesaje video și apeluri publice. Într-unul dintre acestea, premierul a avertizat că tabăra adversă depune eforturi importante pentru a-și aduce alegătorii la urne și le-a cerut locuitorilor din Cisiordania să contribuie la mobilizarea electoratului de dreapta.

Netanyahu a lansat, de asemenea, un apel către alegătorii ultraortodocși să participe la vot, afirmând că Israelul se află „în pragul ruinei”.

Mai multe partide cer prelungirea programului de vot

Likud, alături de formațiunile Shas, Otzma Yehudit și People of Israel, a solicitat prelungirea cu o oră a programului secțiilor de votare. Partidele au invocat aglomerația din mai multe zone ale țării și riscul ca unii alegători să nu poată vota în timp util, potrivit Jerusalem Post.

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Ofer Winter, liderul formațiunii People of Israel, a declarat că reprezentanții partidului au semnalat aglomerări neobișnuite în secțiile de votare și a susținut că situația ar putea împiedica o parte dintre alegători să-și exercite dreptul de vot.

Arye Deri, liderul Shas, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la nivelul de mobilizare din comunitățile ultraortodoxe și din zonele tradițional asociate dreptei. El a afirmat că prezența ridicată în fiefurile stângii și în sectorul arab reprezintă un motiv de preocupare pentru tabăra sa.

Decizia privind eventuala prelungire a programului aparține președintelui Comisiei Electorale Centrale, judecătorul Noam Sohlberg.

Formațiunea Yashar, condusă de Gadi Eisenkot, s-a opus solicitării. Reprezentanții partidului au susținut că nu a avut loc niciun incident neobișnuit care să justifice prelungirea și au acuzat Likud că încearcă să creeze premisele unor contestații privind corectitudinea scrutinului.

Cozi în comunitățile arabe și în fiefurile dreptei

Cozile lungi au fost semnalate în mai multe localități, inclusiv în comunități beduine din deșertul Negev și în Tel Aviv.

Potrivit unei analize a institutului Stat-Net, numărul secțiilor de votare din localitățile arabe este mai mic decât la alegerile precedente, deși numărul alegătorilor eligibili a crescut. Această situație ar putea explica, cel puțin parțial, aglomerația.

Mobilizarea electoratului arab este urmărită cu atenție de Likud. Sondajele publicate înaintea scrutinului estimau o participare de aproximativ 60%-63% în aceste comunități, față de circa 56% în 2022. O creștere ar putea influența distribuția mandatelor în Knesset și ar putea reduce șansele taberei lui Netanyahu de a obține o majoritate parlamentară.

În același timp, participarea a fost relativ scăzută până la prânz în mai multe localități considerate bastioane ale Likud. În Bat Yam, de exemplu, prezența era de aproximativ 23%, în timp ce în Kiryat Shmona ajunsese la 24%, iar în Nof HaGalil la 25%.

Aceste cifre reflectă participarea generală din fiecare localitate și nu arată câți alegători ai Likud au votat sau ce nivel de sprijin are partidul în respectivele zone.

Miza: majoritatea parlamentară

Pe lângă riscul unei mobilizări insuficiente, Likud se teme că voturile pentru partidele mici de dreapta care nu reușesc să depășească pragul electoral ar putea fi pierdute, slăbind astfel poziția întregii tabere.

În scrutinul din 2022, eforturile de mobilizare ale Likud au contribuit la victoria blocului condus de Netanyahu, care a obținut 64 de mandate în Knesset. De această dată, partidul se confruntă cu incertitudini privind capacitatea de a repeta rezultatul.

Formațiunea a criticat, de asemenea, restricțiile impuse printr-o hotărâre a Curții Supreme asupra modului în care partidele pot urmări participarea alegătorilor. Likud susține că aceste limitări îi îngreunează identificarea susținătorilor care nu au votat încă și mobilizarea lor înainte de închiderea urnelor.

Separat, partidul B'Yachad, condus de fostul premier Naftali Bennett, a depus o plângere la Comisia Electorală Centrală, acuzându-l pe Netanyahu de campanie electorală ilegală. Plângerea a fost formulată după ce premierul a intervenit într-o emisiune a postului de radio ultraortodox Kol Barama și le-a cerut ascultătorilor să voteze cu Likud.