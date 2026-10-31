 Imagini cu „vigilenta contesă” care păzește de Halloween Aeroportul Otopeni. Cine este Hita, vedeta Poliției de Frontieră | adevarul.ro
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Foto Imagini cu „vigilenta contesă” care păzește de Halloween Aeroportul Otopeni. Cine este Hita, vedeta Poliției de Frontieră

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De Halloween, Aeroportul Otopeni are parte de un paznic mai puţin cunoscut: Hita, o cățelușă din rasa ciobănesc german, pe care Poliția de Frontieră o prezintă drept cea mai carismatică și vigilentă „contesă” din zonă.

Hita, vedeta Poliţiei de Frontieră, pregătită de Halloween.
Hita, vedeta Poliţiei de Frontieră, pregătită de Halloween. Foto: Poliţia de Frontieră

Dacă de Halloween apar tot felul de personaje care mai de care mai înfricoșătoare, la Aeroportul Otopeni pasagerii au parte de o apariție ceva mai prietenoasă. Hita, o cățelușă ciobănesc german, este la datorie și, după cum spun chiar cei de la Poliția de Frontieră, nu-i scapă niciun pericol, indiferent dacă este zi sau noapte.

Fotografia în care apare Hita a fost publicată pe pagina de Facebook a Poliției de Frontieră Otopeni, alături de un mesaj în care cățelușa este prezentată în rolul unei „contese” de Halloween. Costumată într-o mantie roșu cu negru, cu guler-cravată din dantelă albă, care amintește de ținutele conteselor-vampir din filme, Hita pare pregătită să-și ia în serios misiunea.

„Atenție, pasageri!

Astăzi, la Aeroportul Otopeni, controlul de frontieră este asigurat de cea mai carismatică și vigilentă «contesă» din zonă: Hita!

Niciun pericol nu-i scapă, fie că e zi sau noapte, iar devotamentul ei transformă orice misiune într-o misiune îndeplinită cu succes”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

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