Foto Imagini cu „vigilenta contesă” care păzește de Halloween Aeroportul Otopeni. Cine este Hita, vedeta Poliției de Frontieră
De Halloween, Aeroportul Otopeni are parte de un paznic mai puţin cunoscut: Hita, o cățelușă din rasa ciobănesc german, pe care Poliția de Frontieră o prezintă drept cea mai carismatică și vigilentă „contesă” din zonă.
Dacă de Halloween apar tot felul de personaje care mai de care mai înfricoșătoare, la Aeroportul Otopeni pasagerii au parte de o apariție ceva mai prietenoasă. Hita, o cățelușă ciobănesc german, este la datorie și, după cum spun chiar cei de la Poliția de Frontieră, nu-i scapă niciun pericol, indiferent dacă este zi sau noapte.
Fotografia în care apare Hita a fost publicată pe pagina de Facebook a Poliției de Frontieră Otopeni, alături de un mesaj în care cățelușa este prezentată în rolul unei „contese” de Halloween. Costumată într-o mantie roșu cu negru, cu guler-cravată din dantelă albă, care amintește de ținutele conteselor-vampir din filme, Hita pare pregătită să-și ia în serios misiunea.
„Atenție, pasageri!
Astăzi, la Aeroportul Otopeni, controlul de frontieră este asigurat de cea mai carismatică și vigilentă «contesă» din zonă: Hita!
Niciun pericol nu-i scapă, fie că e zi sau noapte, iar devotamentul ei transformă orice misiune într-o misiune îndeplinită cu succes”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.