search
Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gardienii Revoluţiei spun că Iranul poate susține „șase luni de război intens” cu SUA și Israel

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Gardienii Revoluției din Iran susțin că armata țării este pregătită să susțină un conflict de lungă durată cu Statele Unite și Israel, estimând că pot menține ritmul actual al operațiunilor pentru „cel puțin șase luni”.

Teheran a lovit baze militare americane aflate pe teritoriul unor state vecine. FOTO Shutterstock
Teheran a lovit baze militare americane aflate pe teritoriul unor state vecine. FOTO Shutterstock

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Gărdienilor Revoluției, Ali Mohammad Naini, care a precizat că peste 200 de ținte americane și israeliene ar fi fost deja lovite în regiune, potrivit News.ro.

„Forţele armate ale Republicii Islamice Iran sunt capabile să continue cel puţin şase luni de război intens, la ritmul actual al operaţiunilor”, susține Ali Mohammad Naini, citat de agenţia de presă Fars.

Afirmațiile vin în contextul în care președintele american Donald Trump a declarat, cu o zi înainte, că nu exclude trimiterea de trupe terestre în Iran, deși o astfel de decizie ar necesita „un motiv foarte solid”.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că nu dorește să discute public această posibilitate, dar a avertizat că, în cazul unei intervenții, forțele iraniene ar fi „decimate” într-o confruntare directă.

Conflictul declanșat după atacurile coordonate de SUA și Israel a intrat duminică în a doua săptămână. Tensiunile escaladează rapid pe fondul schimburilor de lovituri și al retoricii tot mai dure de ambele părți.

Armele cumplite cu care amenință liderii iranieni

Conflictul din Iran a escaladat și începe să se transforme într-unul regional, din momentul în care Teheran a lovit baze militare americane aflate pe teritoriul unor state vecine (Bahrain, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Israel etc). În plus, odată ce iranienii au lovit și Cipru, conflictul a dat semnale că riscă să depășească chiar sfera regională, determinându-i pe unii dintre experți să vorbească chiar de riscul unui nou război global.

Dacă totuși în privința riscurilor unui nou conflict global părerile experților sunt mai degrabă împărțite, există temeri împărtășite de tot mai mulți analiști.

Se vorbește despre un risc chiar mai mare, ca Iranul să folosească așa-numitele „bombe murdare” sau arme chimice ori arme biologice. „Bombele murdare” sunt numite în general armele de distrugere în masă cu rol de dispersie radiologică. Acestea combină materialul radioactiv cu explozivi convenționali, în scopul contaminării radioactive.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
digi24.ro
image
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”
stirileprotv.ro
image
Prognoză Paște 2026 | Cum va fi vremea în București. Meteorologii Accuweather au schimbat radical prognoza
gandul.ro
image
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
mediafax.ro
image
S-a aflat ce rol a avut, de fapt, Mircea Geoană în conducerea Rapidului. Dezvăluirea momentului
fanatik.ro
image
În doar două luni, Trump a eliminat doi aliați ai Kremlinului. Urmează Putin? Motivul pentru care liderul rus poate considera moartea lui Khamenei o tragedie politică personală
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
A lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Am vrut să mor! Sunt terminată, soțul meu este direct responsabil”
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid'
cancan.ro
image
Caz revoltător. Pensionar cu 1.230 lei pensie după aproape 30 ani contributivi. De ce nu e un caz singular?
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Andreea Anița, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare la înmormântare
playtech.ro
image
Top 10 echipe din Premier League care au cheltuit milioane de lire sterline pentru nimic. Au ajuns de râsul lumii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
digisport.ro
image
Scenariu exploziv la Palatul Buckingham: abdicarea regeleui Charles al III‑lea ar fi deja decisă
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Povestea Zilei Femeii! Cum a fost aleasă ziua de 8 martie. Prima dată a fost celebrată în 28 martie 1909
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro
click.ro
image
Băutura care accelerează digestia după mesele bogate în grăsimi. Dr. Mihaela Bilic o recomandă
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde