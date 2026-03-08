Gardienii Revoluţiei spun că Iranul poate susține „șase luni de război intens” cu SUA și Israel

Gardienii Revoluției din Iran susțin că armata țării este pregătită să susțină un conflict de lungă durată cu Statele Unite și Israel, estimând că pot menține ritmul actual al operațiunilor pentru „cel puțin șase luni”.

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Gărdienilor Revoluției, Ali Mohammad Naini, care a precizat că peste 200 de ținte americane și israeliene ar fi fost deja lovite în regiune, potrivit News.ro.

„Forţele armate ale Republicii Islamice Iran sunt capabile să continue cel puţin şase luni de război intens, la ritmul actual al operaţiunilor”, susține Ali Mohammad Naini, citat de agenţia de presă Fars.

Afirmațiile vin în contextul în care președintele american Donald Trump a declarat, cu o zi înainte, că nu exclude trimiterea de trupe terestre în Iran, deși o astfel de decizie ar necesita „un motiv foarte solid”.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că nu dorește să discute public această posibilitate, dar a avertizat că, în cazul unei intervenții, forțele iraniene ar fi „decimate” într-o confruntare directă.

Conflictul declanșat după atacurile coordonate de SUA și Israel a intrat duminică în a doua săptămână. Tensiunile escaladează rapid pe fondul schimburilor de lovituri și al retoricii tot mai dure de ambele părți.

Armele cumplite cu care amenință liderii iranieni

Conflictul din Iran a escaladat și începe să se transforme într-unul regional, din momentul în care Teheran a lovit baze militare americane aflate pe teritoriul unor state vecine (Bahrain, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Israel etc). În plus, odată ce iranienii au lovit și Cipru, conflictul a dat semnale că riscă să depășească chiar sfera regională, determinându-i pe unii dintre experți să vorbească chiar de riscul unui nou război global.

Dacă totuși în privința riscurilor unui nou conflict global părerile experților sunt mai degrabă împărțite, există temeri împărtășite de tot mai mulți analiști.

Se vorbește despre un risc chiar mai mare, ca Iranul să folosească așa-numitele „bombe murdare” sau arme chimice ori arme biologice. „Bombele murdare” sunt numite în general armele de distrugere în masă cu rol de dispersie radiologică. Acestea combină materialul radioactiv cu explozivi convenționali, în scopul contaminării radioactive.