search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Consiliul din Iran se va întruni cel mai probabil duminică pentru a alege un nou lider suprem

0
0
Publicat:

Iranul a anunțat sâmbătă că va alege rapid, cel mai probabil până mâine, un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Un consiliu temporar de trei membri va conduce țara până atunci.

Va fi ales succesorul lui Khamenei FOTO: Shutterstock
Va fi ales succesorul lui Khamenei FOTO: Shutterstock

Adunarea de experți din Iran va lua o decizie în următoarele 24 de ore pentru desemnarea unui nou lider suprem, conform declarației ayatollahului Mozafari, citat de presa iraniană, scrie Sky News.

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în primele atacuri americano-israeliene asupra Iranului, weekendul trecut. Liderul suprem are ultimul cuvânt în toate deciziile politice și religioase ale statului.

Cei 88 de membri ai adunării vor alege persoana care va prelua rolul de lider suprem, în conformitate cu sistemul vilayat-e faqih, tutela juristului islamic. Acesta impune ca liderul suprem să dețină autoritate politică și religioasă superioară.

În perioada imediat următoare decesului lui Ali Khamenei, un consiliu provizoriu format din trei membri va conduce țara:

  • Masoud Pezeshkian, președintele reformist al Iranului
  • Gholamhossein Mohseni Ejei, șeful intransigent al sistemului judiciar
  • Alireza Arafi, jurist și comandant al Basij, forța paramilitară voluntară

Ayatollahul Ali Khamenei nu a desemnat niciodată în mod public un succesor, ceea ce face procesul de alegere crucial și extrem de important pentru stabilitatea politică și religioasă a Iranului.

Poziția lui Donald Trump

Joi, Donald Trump a recunoscut, în cadrul unui apel telefonic cu jurnaliștii de la Axios că Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, este cel mai probabil succesor. Totuși, liderul de la Casa Albă consideră că acest rezultat este inacceptabil.

Trump a comparat succesiunea din Iran cu intervenția sa în Venezuela, unde vicepreședintele Delcy Rodriguez a preluat puterea după ce forțele americane l-au capturat pe Nicolás Maduro în ianuarie.

„Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un personaj fără importanță. Trebuie să mă implic în numire, la fel cum am făcut cu Delcy [Rodriguez] în Venezuela. Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a spus Trump pentru Axios.

Președintele american a adăugat că refuză să accepte un nou lider care să continue politicile lui Khamenei, care, potrivit lui, ar forța SUA să reintre în război „în cinci ani”.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
digi24.ro
image
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
stirileprotv.ro
image
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte
gandul.ro
image
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
mediafax.ro
image
Ce a pățit Gabi Tamaș la o nuntă. Șoc total pentru vedeta de la Survivor România: „Am și eu 42 de ani…”
fanatik.ro
image
Urzicile au ajuns să bată carnea de vită: prețuri de lux în piețele din București pentru legumele de primăvară
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
SUA schimbă strategia: ce armă vor trimite în Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
observatornews.ro
image
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
cancan.ro
image
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Andreea Anița, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare la înmormântare
playtech.ro
image
Surprize mari la FCSB – U Cluj: fără căpitanul Darius Olaru. Elias Charalambous folosește primul 11 anunțat de Fanatik. Update exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
digisport.ro
image
Un hău moral: cazul fiicei lui Victor Ponta (opinie)
stiripesurse.ro
image
Ei sunt Alexandru și Valentin, tinerii de 29 și 24 de ani care și-au pierdut viața în urma accidentului din Însurăței. Pe Alexandru îl aștepta acasă o fetiță de 4 ani
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Ministrul Nazare, implicat într-un accident auto. Două persoane au ajuns la spital UPDATE
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”
click.ro
image
Băutura care accelerează digestia după mesele bogate în grăsimi. Dr. Mihaela Bilic o recomandă
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde