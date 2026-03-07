Consiliul din Iran se va întruni cel mai probabil duminică pentru a alege un nou lider suprem

Iranul a anunțat sâmbătă că va alege rapid, cel mai probabil până mâine, un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Un consiliu temporar de trei membri va conduce țara până atunci.

Adunarea de experți din Iran va lua o decizie în următoarele 24 de ore pentru desemnarea unui nou lider suprem, conform declarației ayatollahului Mozafari, citat de presa iraniană, scrie Sky News.

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în primele atacuri americano-israeliene asupra Iranului, weekendul trecut. Liderul suprem are ultimul cuvânt în toate deciziile politice și religioase ale statului.

Cei 88 de membri ai adunării vor alege persoana care va prelua rolul de lider suprem, în conformitate cu sistemul vilayat-e faqih, tutela juristului islamic. Acesta impune ca liderul suprem să dețină autoritate politică și religioasă superioară.

În perioada imediat următoare decesului lui Ali Khamenei, un consiliu provizoriu format din trei membri va conduce țara:

Masoud Pezeshkian, președintele reformist al Iranului

Gholamhossein Mohseni Ejei, șeful intransigent al sistemului judiciar

Alireza Arafi, jurist și comandant al Basij, forța paramilitară voluntară

Ayatollahul Ali Khamenei nu a desemnat niciodată în mod public un succesor, ceea ce face procesul de alegere crucial și extrem de important pentru stabilitatea politică și religioasă a Iranului.

Poziția lui Donald Trump

Joi, Donald Trump a recunoscut, în cadrul unui apel telefonic cu jurnaliștii de la Axios că Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, este cel mai probabil succesor. Totuși, liderul de la Casa Albă consideră că acest rezultat este inacceptabil.

Trump a comparat succesiunea din Iran cu intervenția sa în Venezuela, unde vicepreședintele Delcy Rodriguez a preluat puterea după ce forțele americane l-au capturat pe Nicolás Maduro în ianuarie.

„Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un personaj fără importanță. Trebuie să mă implic în numire, la fel cum am făcut cu Delcy [Rodriguez] în Venezuela. Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a spus Trump pentru Axios.

Președintele american a adăugat că refuză să accepte un nou lider care să continue politicile lui Khamenei, care, potrivit lui, ar forța SUA să reintre în război „în cinci ani”.