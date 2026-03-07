search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Exclusiv Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Conflictul dintre SUA și Iran riscă să degenereze, iar iranienii ar putea utiliza „bombe murdare”. Un general de intelligence explică, pentru „Adevărul”, în ce condiții ar exista acest risc.

Armata iraniană este bine organizată și poate provoca mari probleme. FOTO: AI
Armata iraniană este bine organizată și poate provoca mari probleme. FOTO: AI

Conflictul din Iran a escaladat și începe să se transforme într-unul regional, din momentul în care Teheran a lovit baze militare americane aflate pe teritoriul unor state vecine (Bahrain, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Israel etc). În plus, odată ce iranienii au lovit și Cipru, conflictul a dat semnale că riscă să depășească chiar sfera regională, determinându-i pe unii dintre experți să vorbească chiar de riscul unui nou război global.

Armele cumplite cu care amenință liderii iranieni

Dacă totuși în privința riscurilor unui nou conflict global părerile experților sunt mai degrabă împărțite, există temeri împărtășite de tot mai mulți analiști. Astfel, se vorbește despre un risc chiar mai mare, ca Iranul să folosească așa-numitele „bombe murdare” sau arme chimice ori arme biologice. „Bombele murdare” sunt numite în general armele de distrugere în masă cu rol de dispersie radiologică. Acestea combină materialul radioactiv cu explozivi convenționali, în scopul contaminării radioactive.

Totodată, există și temerea că Iranul ar avea și ar putea fi tentat să utilizeze bombe EMP. Este vorba despre o armă de impuls electromagnetic concepută să emită o explozie scurtă și intensă de energie electromagnetică, capabilă să distrugă sau să perturbe permanent echipamentele electronice, rețelele electrice și sistemele de comunicații pe o zonă largă. Aceste arme sunt considerate o amenințare majoră și pot devasta infrastructura unei țări întregi. Iar unele dintre veștile care vin din zonă sunt într-adevăr îngrijorătare.

Generalul (r) Adriean Pârlog s-a aflat în poziții de vârf la nivelul serviciilor de intelligence militare române. Pârlog a fost adjunct al Direcției Informații Militare din România. Într-o analiză pentru „Adevărul”, generalul a vorbit deschis despre riscul ca Iran să folosească arme neconvenționale.

Cum poate degenera situația

„Din păcate, este foarte posibil ca acest război să degenereze din anumite perspective. Deocamdată însă remarc faptul că China și Rusia nu intervin, iar acesta e un lucru bun. Cele două ar fi putut să exploateze lucrul acesta. Deci am sentimentul mai degrabă că cele trei mari capitale, Washington, Beijing și Moscova țin cont de ceea ce s-a realizat până acum între ele din perspectivă constructivă. Din perspectivă constructivă, dinspre SUA, spre China, mie mi se pare că cel mai important pas făcut este cel referitor la adoptarea de către Washington a unei conduite mai temperate în legătură cu atitudinea tarifelor comerciale pe care inițial voiau să le impună Chinei. Apoi, americanii au revenit la sentimente un pic mai bune față de chinezi, mai ales pe timpul prezenței lui Donald Trump în Coreea de Sud”, spune generalul.

China, deși este unul dintre aliații Iranului, nu a intervenit direct. Generalul Adriean Pârlog spune că acest lucru transmite mesajul că nici Beijingul și nici Moscova nu sunt pregătite să escaladeze și nu vor un conflict cu SUA sau un război global.

„Pe de altă parte, China, în relație cu ceea ce se întâmplă acum în Iran, are o linie mai degrabă îndreptată pentru îndemnarea părților să găsească o soluție acceptabilă pentru toată lumea. În schimb, Federația Rusă este marea surpriză în ceea ce privește modul în care vede conflictul dintre Iran pe de o parte, SUA și Israel pe de cealaltă parte. În sensul că, cel puțin oficial, nu a adoptat o retorică oficială agresivă, chiar dacă a criticat atacul asupra Iranului. Sigur, vedem că sunt puncte de vedere critice venite dinspre unii precum Dughin. E vorba de puncte de vedere mai percutante, mai contondente, dar care nu au fost preluate la nivel oficial. iar eu zic că important este că la nivel oficial nu au o poziție agresivă”, mai spune generalul.

De ce există temeri serioase

Asta nu înseamnă că riscul unei escaladări nu există sau că putem privi liniștiți la evenimentele din Orientul Mijlociu.

„Există riscul degenerării conflictului într-unul și mai larg, unul mai intens, evident că da. Există acest risc, dar pe de altă parte există și perspective de găsire a unei soluții amiabile de diminuare, de dezescaladare a actualelor lucruri. Sunt perspective în ambele sensuri”, mai spune generalul.

Citește și: România, în bătaia rachetelor iraniene dacă americanii atacă Teheranul? Analiza care dă fiori

Marea temere este că Iranul ar putea decide să utilizeze așa numitele „bombe murdare”. Iar temerea că Tehereanul, care se află într-o situație delicată, va folosi arme chimice sau biologice nu este deloc unul neglijabil.

„Este evident că Iranul este într-o situație extrem de delicată, mai cu seamă după decapitarea extinsă a aparatului conducător politic, în primul rând, militar. Elementul cel mai delicat, după părerea mea, este însă legat de suprafața mare pe care Iranul a lovit-o, aproape surpriză. Iranul, eu cred că a vrut să demonstreze care este potențialul său de a se opune într-o manieră cât de cât consistentă atacurilor Israelului și a Statelor Unite. Pentru mine e o surpriză faptul că au lovit principalele centre urbane ale Orientului Mijlociu, orașe cu conotație de imagine globală pozitivă, centre de atracție turistică, zone unde sunt în derulare proiecte din lumea tehnologiei curente și mă gândesc la fermele de servere, la proiectele energetice. Rămâne de văzut până la sfârșit cum va evolua dosarul hidrocarburilor, dosarul energetic”, adaugă generalul Pârlog.

Bombele „murdare” ale Iranului

După acțiunea agresivă la adresa Turciei, au apărut și alt semne de întrebare. Turcia ar putea să riposteze, dar până acum a transmis mesaje echilibrate.

„Un al doilea element extrem de periculos pentru percepția mea e legat de adevărata linie de conduită pe care Ankara o va adopta în viitor. Turcia, evident că a reacționat; nu a fost un atac de amploarea celor existente în Dubai și alte orașe, aglomerări urbane reale în zona Emiratelor, în zona Arabiei Saudite, în zona centrului Orientului Mijlociu, dar Turcia a înregistrat lipsa de securitate, potențialul înregistrat la baza de la Incirlik, ca și de un eveniment care îi pune la îndoială potențialul de ripostă. Cred că și Ankara a adoptat comparabil cu Riadul o linie de conduită mai degrabă reținută”, mai spune el.

Generalul Adriean Pârlog este de părere că Iranul ar putea, în disperare de cauză, să apeleze la „bombe murdare”. Există însă totuși speranța, mai spune el, că Teheranul nu va depăși această linie roșie și că va continua să lupte cu mijloace convenționale.

„Nu spun că este complet exclus. Ei se află într-o situație grea și ar putea decide să folosească astfel de arme. Dar sper că va prima rațiune, că nu vor apela la aceste arme. Până acum, nu au făcut asta. Dacă treaba aceasta ar fi fost o opțiune pentru Iran, cred că ar fi avut ocazia să o facă. De fapt, Iranul a făcut referire la arme pe care încă le au în stoc și nu le întrebuințează din rațiuni strategice. Nu cred și sper că Iranul nu va avea psihologie comportamentală specifică sinucigașilor și nu vor dori să fie ei primii care utilizează o armă cu un asemenea impact de imagine, dar mai puțin ca forță militar-strategică. Utilizarea unei bombe pe care încă nimeni nu a folosit-o într-o manieră atât de fățișă și atât de evidentă ar fi ceva cumplit. Practic, dacă ar face asta, cred că Iranul s-ar transforma într-un actor statal paria pentru întreaga lume. Cred că acesta e unul dintre motivele pentru care nu au făcut asta. Pe de altă parte, nu poate fi exclus în totalitate, mă gândesc”, susține generalul.

Citește și: Cine câștigă și cine pierde dacă SUA atacă Iranul. Care e situația României. „Acesta e scenariul maxim”

Generalul Adriean Pârlog speră că totuși se va ajunge la un acord de încetare a focului și că va prima diplomația, în al 13-lea ceas.

„Eu, sincer vă spun, de azi noapte și până acum sunt un pic mai încrezător în perspectiva ajungerii la o situație de compromis de ambele părți. Încă mai este posibil să apară de undeva o propunere realistă și să se încheie cât mai curând acest război care aduce atât de mult rău în regiune și nu numai”, conchide generalul Adriean Pârlog.

Cine este generalul Adriean Pârlog

Generalul (r) Adriean Pârlog s-a aflat în poziții de vârf la nivelul serviciilor de intelligence militare române, fiind adjunct al Direcției Informații Militare din România și Ataşat al Apărării, Militar, Aero şi Naval în Regatul Norvegiei. În prezent oferă cursuri pentru formare profesională în domeniile informații pentru afaceri și securitate corporativă.

Este autor a peste 10 comunicări ştiinţifice publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale; 49 articole publicate în reviste de specialitate; 12 proiecte de cercetare-dezvoltare; 24 seturi de lecţii de specialitate; 6 cărţi; 25 aplicaţii sau exerciţii de specialitate complexe. A urmat cursuri ale NATO, Naval Postgraduate School, Monterey, California; Centre for Defence Studies and King’ s College London, Marea Britanie; Harvard University/John F.Kennedy School of Government, Boston

