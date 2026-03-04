Garda Revoluționară Iraniană anunță „primii săi pași puternici” în război: Lansarea a peste 200 de drone spre mai multe state din Golf

Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) a anunțat miercuri, 4 martie, că a lansat 230 de drone asupra mai multor facilități unde sunt staționați militari americani în Orientul Mijlociu.

IRGC a precizat că atacurile reprezintă „primii săi pași puternici” în război, deși Iranul atacă statele arabe din Golf de câteva zile, de când Israelul și Statele Unite au lansat ofensiva coordonată sâmbătă, scrie Al Jazeera.

În Kuweit, Ministerul Sănătății a anunțat că o fată de 11 ani a fost ucisă după ce a fost lovită de schije căzute.

„S-a efectuat resuscitare în ambulanță în timp ce fetița era transportată la spital, iar încercările au continuat aproape o jumătate de oră după sosirea la Spitalul Al-Amiri. Totuși, ea a decedat din cauza rănilor”, a precizat ministerul pe X.

În Irak, drone iraniene au vizat facilități americane: o unitate de sprijin logistic lângă aeroportul din Bagdad, o bază militară și un hotel din Erbil, iar marți seara o dronă a lovit o clădire în Sulaimaniyah, provocând flăcări și explozie.

Ministerul Apărării al Arabiei Saudite a anunțat că a interceptat și distrus o dronă în Provincia de Est. Nu au fost oferite imediat detalii suplimentare despre originea dronei sau despre eventuale daune sau victime.

Mai târziu în zi, un proiectil a lovit rafinăria Ras Tanura din Arabia Saudită, cea mai mare rafinărie internă operată de Saudi Aramco, potrivit a două surse citate de Reuters. Raportul survine după ce Arabia Saudită a închis operațiunile la rafinărie cu câteva zile înainte, după un incendiu cauzat, potrivit oficialilor, de resturi provenite din interceptarea a două drone iraniene.

Atacuri au fost raportate și în Emiratele Arabe Unite, la consulatul SUA din Dubai și la un port din orașul Fujairah.

Ministerul Apărării din EAU a declarat că sistemele sale de apărare au doborât trei rachete balistice și 121 de drone, în timp ce opt drone au aterizat pe teritoriul țării.

Ministerul Apărării din Qatar a spus că a interceptat 10 drone și două rachete de croazieră lansate din Iran. Qatar Airways a anunțat că operațiunile de zbor rămân „temporar suspendate din cauza închiderii spațiului aerian qatarez”.

Luni, stația Agenției Centrale de Informații (CIA) din cadrul Ambasadei SUA din Arabia Saudită a fost lovită de o dronă suspectată a fi iraniană. Atacul a avut loc pe fondul loviturilor în curs din Orientul Mijlociu, după atacurile SUA și Israelului de sâmbătă asupra Iranului.

De asemenea, a fost vizată și ambasada americană la Riad, a anunţat Ministerul Apărării din Arabia Saudită.

„Ambasada americană la Riad a fost atacată de două drone, provocând un incendiu limitat şi pagube materiale minore clădirii”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului, citat de Agerpres.

Iranul a început să lovească ținte din Israel, precum și baze militare americane din statele Golfului, după atacurile inițiale ale SUA și Israel din 28 februarie și după uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.