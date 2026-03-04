Hezbollah anunță că a trimis „un roi de drone de atac” asupra sediului principalei companii aerospațiale și de aviație din Israel

Gruparea libaneză Hezbollah anunță că a lansat un val de atacuri cu drone asupra sediului Israel Aerospace Industries (IAI), principala companie israeliană din domeniul aerospațial și al aviației.

Potrivit agenției AFP, Hezbollah a precizat că a trimis „un roi de drone de atac” împotriva companiei israeliene de stat din domeniul apărării și aerospațial, „ca răspuns la agresiunea criminală israeliană care a vizat zeci de orașe și localități libaneze” , scrie The Guardian.

De asemenea, potrivit Economic Times, gruparea pro-Iran a transmis, într-un alt comunicat, că a atacat o „bază de control a dronelor” din nordul Israelului cu o „rachetă ghidată de precizie” cu puțin timp înainte de răsărit.

Nu au fost oferite alte detalii, iar din partea Israelului nu a existat un comentariu imediat.

IAI este principala companie israeliană de aerospațială și aviație, care produce sisteme aeriene și astronautice pentru uz militar și civil. În 2021, compania avea 14.000 de angajați. IAI este deținută de statul israelian.

IAI proiectează, dezvoltă, produce și întreține aeronave civile, UAV-uri, avioane de luptă, rachete, sisteme avionice și sisteme spațiale.

Compania se concentrează în principal pe inginerie, aviație și electronică de înaltă tehnologie, deși produce și sisteme militare pentru forțele terestre și navale.

Multe dintre aceste produse sunt axate pe nevoile principale ale Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF). Alte produse sunt comercializate către numeroase armate străine.

Bombardamentele Israelului asupra Libanului continuă, fiind raportate atacuri în suburbia Dahiyeh din sudul Beirutului, considerată o bază de sprijin pentru gruparea militantă Hezbollah.

Israelul trimite trupe în sudul Libanului

Marți, premierul Benjamin Netanyahu și ministrul israelian al apărării, Israel Katz, au autorizat Forțele de Apărare Israeliene (IDF) să preia controlul asupra unor poziții strategice suplimentare în sudul Libanului, după atacuri ale grupului Hezbollah, sprijinit de Iran.

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine am autorizat Forțele de Apărare Israeliene să avanseze și să preia controlul asupra unor poziții strategice suplimentare în Liban pentru a preveni atacurile asupra comunităților israeliene de la graniță”, a spus Katz într-un comunicat.

Hezbollah s-a alăturat Iranului într-un atac asupra Israelului, după ce Israelul și Statele Unite au intrat în conflict cu republica islamică.

Oficialii IDF mai precizează că pătrunderea militarilor israelieni în Liban este „o măsură tactică pentru a creat un strat în plus de securitate pentru cetățenii din nordul Israelului”.