Stația CIA din Arabia Saudită, lovită de o dronă. Iranul este suspectat de atac

Stația Agenției Centrale de Informații (CIA) din cadrul Ambasadei SUA din Arabia Saudită a fost lovită luni, 2 martie, de o dronă suspectată a fi iraniană.

Potrivit Reuters, nu există indicii că stația ar fi fost ținta atacului, a precizat o sursă familiarizată cu situația. CIA a refuzat să comenteze.

Atacul a avut loc pe fondul loviturilor în curs din Orientul Mijlociu, după atacurile SUA și Israelului de sâmbătă asupra Iranului.

În cursul noții de luni spre marți, un incendiu „limitat” a izbucnit la ambasada americană la Riad în urma unui atac cu două drone, a anunţat Ministerul Apărării din Arabia Saudită.

„Ambasada americană la Riad a fost atacată de două drone, provocând un incendiu limitat şi pagube materiale minore clădirii”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului, citat de Agerpres.

O sursă apropiată armatei saudite a declarat pentru AFP, sub protecţia anonimatului pentru a putea discuta despre această problemă sensibilă, că apărarea aeriană saudită a interceptat patru drone care vizau cartierul diplomatic din Riad.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat canalului News Nation, că Statele Unite vor răspunde „în curând” la atacul asupra ambasadei lor la Riad.

Întrebat despre răspunsul la acest atac, preşedintele american a declarat: „Veţi afla în curând”, scrie Agerpres.

De la începutul operaţiunii militare comune americano-israeliene împotriva Iranului sâmbătă, au fost deja interceptate rachete iraniene care vizau aeroportul internaţional din Riad şi baza aeriană Prince Sultan, care găzduieşte militari americani.