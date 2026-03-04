Video Alertă în Dubai după ce dronele iraniene au lovit în apropierea consulatului american, provocând un incendiu

Autoritățile din Dubai au stins un incendiu de proporții reduse izbucnit în apropierea Consulatului SUA, în urma unui atac cu dronă, fără a fi raportate victime, a anunțat marți biroul de presă al emiratului, potrivit The Guardian.

Într-un comunicat publicat online, instituția a transmis: „Autoritățile din Dubai au confirmat că incendiul rezultat în urma unui incident legat de o dronă, în apropierea Consulatului SUA, a fost ținut sub control.”

Potrivit sursei citate, „echipele de intervenție au răspuns imediat”, iar într-o actualizare publicată aproximativ 45 de minute mai târziu s-a precizat că focul a fost „complet stins”, fără persoane rănite.

„Autoritățile din Dubai își reafirmă angajamentul de a asigura siguranța și securitatea tuturor”, se mai arată în mesaj.

Un oficial american și biroul guvernamental de presă din Dubai au oferit detalii suplimentare pentru The Wall Street Journal, precizând că o dronă a lovit parcarea consulatului american din Dubai.

Imagini video distribuite pe rețelele sociale arată coloane de fum negru ridicându-se în apropierea clădirii. Postul public iranian IRIB a relatat, citat de The New York Times, că o dronă iraniană ar fi lovit chiar clădirea unde se află Consulatul SUA din Dubai.

Sursa: X / Evan Kilgore @EvanAKilgore

Incidentul are loc în contextul în care, luni, ambasada SUA din Arabia Saudită a fost lovită de două drone, „rezultând un incendiu limitat și pagube materiale minore la clădire”, potrivit Ministerului saudit al Apărării.

Ambasada i-a îndemnat pe cetățenii americani din Jeddah, Riad și Dhahran să rămână în locuințe.

Tot marți, ambasada SUA în Kuweit a anunțat că va fi „închisă până la noi ordine”.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat ulterior că Departamentul de Stat lucrează pentru a-i ajuta pe americanii din Orientul Mijlociu să părăsească regiunea.

„Am identificat și continuăm să identificăm zboruri charter, opțiuni de zboruri militare și curse comerciale suplimentare, ceea ce înseamnă că lucrăm cu companiile aeriene pentru a trimite aeronave mai mari, cu mai multe locuri”, le-a spus oficialul jurnaliștilor la Washington DC.

Rubio a adăugat că, „în câteva situații”, aeronave care se îndreptau spre Orientul Mijlociu au fost nevoite să se întoarcă din drum, după închiderea spațiului aerian.