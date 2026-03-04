Garda Revoluționară din Iran susține că deține controlul total al Strâmtorii Ormuz

Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) a declarat că deține controlul deplin asupra Strâmtorii Ormuz, unde președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că este pregătit să desfășoare marina pentru a escorta petrolierele.

„În prezent, Strâmtoarea Hormuz se află sub controlul complet al Marinei Republicii Islamice”, a declarat miercuri oficialul Marinei IRGC, Mohammad Akbarzadeh, într-un comunicat preluat de agenția iraniană de presă Fars, scrie Al Jazeera.

Marți, Trump a anunțat că Marina SUA va începe să escorteze petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, dacă situația o va impune, subliniind angajamentul Statelor Unite față de securitatea comerțului maritim energetic.

„Începând IMEDIAT, am ordonat United States Development Finance Corporation (DFC) să ofere, la un preț foarte rezonabil, asigurări împotriva riscurilor politice și garanții pentru securitatea financiară a întregului comerț maritim, în special cel energetic, care traversează Golful.

Aceasta va fi disponibilă pentru toate liniile de transport maritim. Dacă va fi necesar, Marina Statelor Unite va începe să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz cât mai curând posibil. Indiferent de circumstanțe, Statele Unite vor asigura FLUXUL LIBER DE ENERGIE către întreaga lume. Puterea ECONOMICĂ și MILITARĂ a Statelor Unite este CEA MAI MARE DE PE PĂMÂNT — Vor urma și alte acțiuni”, a scris Trump pe Truth Social.

Recent, IRGC a anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz și a avertizat că orice navă care încearcă să o traverseze ar putea fi atacată. Zona, esențială pentru transportul global de petrol și gaze, a fost puternic afectată, iar navigația este aproape paralizată.

Armata americană susține că a scufundat 11 nave iraniene de la începutul operațiunii comune cu Israelul.

În acest context, secretarul de stat Marco Rubio a anunțat că SUA vor prezenta un plan pentru a contracara creșterea prețurilor la petrol, afirmând că „vom distruge marina lor”.