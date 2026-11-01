 Fost agent Mossad, implicat în fuga lui Flavio Bolsonaro din Brazilia | adevarul.ro
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Fost agent Mossad, implicat în fuga lui Flavio Bolsonaro din Brazilia

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Un fost agent al Mossadului, care a obținut cetățenia americană prin naturalizare, l-a ajutat pe senatorul brazilian Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, să fugă din Brazilia, încălcând astfel o hotărâre judecătorească de interzice a părăsirea țării.

Flavio Bolsonaro
Flavio Bolsonaro, senator brazilian Foto: X/Noticias Paralelas

CNN Brazilia a dezvăluit operațiunea, citând concluziile unei anchete efectuate de o agenție de securitate din Brazilia.

Conform raportului, operațiunea a fost planificată înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale şi a beneficiat de sprijinul unor personalități din Argentina şi din Statele Unite.

Conform anchetei, fostul ofiţer de informaţii israelian, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a sosit în Brazilia pe 19 octombrie, cu şase zile înainte de turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. El l-a însoţit pe Bolsonaro din capitală, Brasília, până la graniţa cu Argentina şi a rămas în vehicul alături de acesta în timpul trecerii frontierei, scrie News.

Marţi, anchetatorii brazilieni au identificat, pe baza imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere, două autoutilitare care au traversat podul Tancredo Neves, care leagă Foz do Iguaçu, în Brazilia, de Puerto Iguazú, în Argentina.

Bolsonaro şi fostul agent Mossad au călătorit într-unul dintre vehicule, în timp ce soţia şi cele două fiice ale sale au călătorit în cel de-al doilea. Unul dintre şoferi a fost identificat ca fiind un fost consilier municipal din Foz do Iguaçu, iar cel de-al doilea şofer era fiul său.

Avionul privat şi asistenţa argentiniană

După ce au trecut granița, familia s-a îmbarcat într-un avion Gulfstream G400 operat de compania aeriană argentiniană Baires Fly. Aeronava a decolat spre Statele Unite, a realimentat la Guayaquil, în Ecuador, şi a aterizat miercuri dimineață la Aeroportul Executiv Opa-locka, lângă Miami.

Conform unui articol publicat în The New York Times, Jason Miller, un strateg politic apropiat de preşedintele SUA, Donald Trump, a contribuit la organizarea zborului.

În acelaşi timp, ziarul argentinian Clarín a relatat că Santiago Caputo, unul dintre principalii consilieri ai preşedintelui argentinian Javier Milei, a sosit în zona de frontieră pentru a supraveghea operaţiunea şi a împiedica documentarea trecerii frontierei.

Înfrângerea electorală şi ordinul judecătoresc

Fuga a avut loc după înfrângerea lui Bolsonaro în faţa preşedintelui în exerciţiu Luiz Inácio Lula da Silva, în turul al doilea al alegerilor din 25 octombrie.

După alegeri, judecătorul Curţii Supreme Alexandre de Moraes a dispus confiscarea paşapoartelor lui Bolsonaro şi i-a interzis să părăsească ţara. Senatorul este anchetat pentru suspiciuni de spălare de bani, inclusiv într-un caz legat de platforme de jocuri de noroc şi într-un altul privind finanţarea unui film despre tatăl său. Acuzațiile nu au fost dovedite în instanţă.

Poliţia Federală a declarat că nu s-a găsit nicio înregistrare oficială a plecării senatorului prin punctele de control de la frontieră ale Braziliei.

Criză diplomatică

Reprezentanții guvernului brazilian au descris evenimentul ca fiind o misiune internațională de salvare planificată, denumită intern „Operațiunea Alba”.

Potrivit oficialilor, răspândirea de informaţii înşelătoare cu privire la locul în care se afla Bolsonaro a făcut parte din pregătiri. Ministerul Afacerilor Externe al Braziliei l-a convocat pe reprezentantul Argentinei pentru a solicita lămuriri cu privire la o eventuală implicare a administraţiei Milei.

În acelaşi timp, 25 de legiutori democraţi din Statele Unite au cerut ca administraţia Trump să explice dacă au fost utilizate resurse diplomatice americane pentru a facilita evadarea.

Poliţia Federală din Brazilia ia în considerare posibilitatea de a solicita Curţii Supreme îngheţarea bunurilor şi a conturilor bancare ale lui Bolsonaro. În acest stadiu, acuzaţiile privind implicarea unui guvern străin şi asistenţa din partea fostului agent Mossad se bazează pe concluziile anchetei publicate în mass-media, nu pe o hotărâre judecătorească definitivă.

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