Femeia captivă de trei ani într-un paradis din Pacific, deși are bilet de avion spre casă. Vrea să-și revadă mama bolnavă și să ajungă la nunta fiului

O femeie este blocată de trei ani în Insulele Cook, un arhipelag din Pacific, după ce a fost înșelată de un consultant în imigrație. Deși are bilet de avion și vrea să se întoarcă în țara natală, nu poate părăsi insula din cauza refuzurilor repetate de acordare a vizelor de tranzit din partea Noii Zeelande și Australiei.

Paradisul care s-a transformat într-o închisoare Foto: Pexels

Ruchira Ranasingha, în vârstă de aproximativ 50 de ani, din Sri Lanka, a ajuns în această situație după ce a urmat sfaturile unei firme private de consultanță în imigrație, care i-a recomandat să părăsească temporar Noua Zeelandă pentru a solicita o altă viză din străinătate. Decizia s-a transformat, însă, într-un coșmar birocratic.

Povestea femeii a început în 2018, când afacerea sa din domeniul textilelor s-a închis, iar ulterior și-a pierdut soțul. În încercarea de a-și reconstrui viața, a plecat mai întâi în Hong Kong, iar la sfârșitul anului 2022 a ajuns în Noua Zeelandă, unde a intrat cu viză turistică.

Acolo a solicitat azil, susținând că era amenințată de creditorii din Sri Lanka, și a obținut un permis de muncă temporar, potrivit fanpage.

Legislația privind imigrația i-a complicat, însă, planurile. Persoanele care au o cerere de protecție în curs nu își pot schimba statutul de ședere în timp ce se află în Noua Zeelandă. La recomandarea consultantului, Ranasingha a acceptat să plece în Insulele Cook pentru a depune o nouă solicitare de viză din afara țării.

Cererea i-a fost respinsă, iar plecarea din Noua Zeelandă a dus la pierderea protecției asociate solicitării sale de azil.

Nu poate ajunge acasă din cauza vizelor de tranzit

După ce a rămas în Insulele Cook, femeia a decis să renunțe la planurile de a se întoarce în Noua Zeelandă și să plece direct în Sri Lanka. A cumpărat un bilet de avion, însă nu a putut să se îmbarce.

Problema este că ruta aeriană disponibilă presupune o escală în Noua Zeelandă, pentru care are nevoie de o viză de tranzit. Autoritățile neozeelandeze și cele australiene i-au respins în repetate rânduri solicitările, considerând că intenția sa de a tranzita aceste țări nu este suficient de clară, în contextul încercării anterioare de a obține azil.

Femeia a cerut inclusiv să fie escortată în avion, pentru a putea ajunge la familia sa. Vrea să-și revadă mama în vârstă și bolnavă și să fie alături de fiul său, care urmează să se căsătorească. Demersurile sale nu au avut însă succes.

Există și rute alternative, prin Hawaii sau Tahiti, dar acestea presupun efectuarea în prealabil a unor proceduri biometrice. Pentru a le putea îndeplini, Ranasingha ar trebui să se prezinte personal la birouri consulare din Noua Zeelandă, țară în care nu poate intra.

Trăiește din ajutorul localnicilor de trei ani

În tot acest timp, femeia a depins de sprijinul comunității din Insulele Cook. Conducerea unui hotel i-a oferit o cameră și o mașină de cusut, cu ajutorul căreia realizează mici lucrări de croitorie pentru a se întreține.

Izolarea prelungită, economiile care s-au epuizat și imposibilitatea de a-și revedea familia i-au afectat sănătatea fizică și psihică.

Ministerul Afacerilor Externe din Sri Lanka a început discuții oficiale cu autoritățile din Wellington, în încercarea de a găsi o soluție diplomatică.

Potrivit sursei citate, oficialii încearcă să obțină crearea unui coridor umanitar care să-i permită femeii să părăsească Insulele Cook și să se întoarcă, în cele din urmă, acasă.