Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu: milițiile susținute de Iran intensifică atacurile împotriva SUA și Israelului

Conflictul din regiune capătă noi dimensiuni pe măsură ce grupările paramilitare aliate cu Teheranul își sporesc ofensiva împotriva Israelului, Statelor Unite și aliaților acestora. Irakul a devenit rapid un front principal în această confruntare tot mai extinsă, servind drept bază pentru zeci de atacuri lansate în semn de ripostă față de operațiunile comune desfășurate de forțele americane și israeliene.

Această nouă etapă a războiului atrage actori înarmați suplimentari, riscând să arunce întreaga zonă într-un haos generalizat. Pe lângă loviturile care vizează baze din Iordania și Israel, milițiile au început recent să atace și infrastructura grupărilor de opoziție irano-kurde din nordul autonom al Irakului.

Analiștii și foștii oficiali de informații din regiune indică faptul că SUA și Israelul încearcă să neutralizeze capacitățile acestor facțiuni pro-iraniene prin atacuri aeriene și operațiuni ale forțelor speciale. Deși liderii de la Bagdad au încercat să evite implicarea țării în conflict, realitatea din teren arată că Irakul rămâne un teren de luptă pentru interesele străine. Aceste miliții sunt recrutate în principal din comunitatea șiită și acționează sub coordonarea directă a ofițerilor de rang înalt din Corpul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC).

Tensiunile au atins un nou prag după ce oficialii de la Washington au sugerat posibilitatea mobilizării opoziției kurde iraniene pentru o eventuală incursiune în nord-vestul Iranului. Între timp, drone și rachete continuă să fie lansate din deșertul vestic al Iranului către Iordania, în timp ce în sudul Irakului, forțele de securitate au reușit recent să intercepteze o platformă mobilă de lansare pregătită pentru atacarea unei țări vecine, relatează The Guardian.

Michael Knights, expert în cadrul Horizon Engage din New York, explică faptul că grupările irakiene caută modalități de a rămâne relevante în acest context tensionat: „Există sisteme de drone cu rază scurtă de acțiune folosite în Irak care nu ar fi putut zbura până aici din Israel. Am văzut exact acest lucru în timpul ultimului război și acest fapt sugerează că există un tip de acțiune clandestină în desfășurare la firul ierbii. Avem de-a face cu un război prin interpuși foarte activ”.

Pierderi în rândul comandanților și sabotaje misterioase

Gruparea Kataib Hezbollah, una dintre cele mai influente facțiuni pro-iraniene, a confirmat pierderea unor luptători și a unui comandant în urma unor atacuri cu drone „sinucigașe” în sudul Irakului. Baza lor din Jurf al-Nasr, precum și alte facilități din provincia Anbar, au fost ținta unor explozii puternice. Mai mult, sistemele de radar ale guvernului irakian, care monitorizează traficul aerian, au fost scoase din funcțiune de o serie de deflagrații neexplicate.

Deși oficialii israelieni evită comentariile oficiale, foști șefi din serviciile de informații consideră „credibilă” ipoteza ca unitățile lor speciale sau cele americane să fie în spatele acestor sabotaje.

Supraviețuirea „Axei Rezistenței”

Deși Iranul a investit decenii în construirea acestei rețele de influență care se întinde de la Oceanul Indian până la Mediterană, „Axa Rezistenței” pare fragilizată de ofensivele succesive. În timp ce Hezbollah este angajat direct în confruntări, alte grupări precum Hamas sau rebelii Houthi din Yemen au adoptat, pentru moment, o poziție mai rezervată.

Renad Mansour, cercetător la Chatham House, subliniază miza acestor grupări: „Este vorba în mare măsură despre supraviețuire... Iar supraviețuirea pentru ei se bazează pe calcule care nu țin neapărat de supraviețuirea Iranului”.

Pe de altă parte, expertul independent Phillip Smyth consideră că Teheranul ar putea păstra anumite forțe, precum rebelii Houthi, „în rezervă”, sau că liderii acestor mișcări ar putea să își ia măsuri de precauție „în cazul în care regimul iranian se prăbușește”. În prezent, apar semne de destabilizare chiar și în interiorul Iranului, unde grupări noi, cum ar fi „Șoimii din Ahwaz”, au început să revendice atacuri asupra bazelor IRGC de lângă granița cu Irakul.