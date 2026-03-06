Fiica lui Victor Ponta a ajuns în țară. Daciana Sârbu: „Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată”

Fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu a ajuns în România.

„Cam așa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simțit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea și nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristețe, cu îngrijorare pentru copilul meu și privat. Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simțit pe langa disperare, furia și frustrarea unei mame careia I se ia speranta ca I se intoarce copilul acasa și am reacționat.

Aș fi putut să tac, așa cum am făcut de multe ori când m-am simțit nedreptățită. Aș fi putut să pun și acest episod într-un alt sertar al minții. Dar nu era drept față de Irina. Nu după tot ce a trăit în aceste zile. N-o să mǎ oprească nimic, nici măcar valul de ură și minciunile aruncate asupra mea astăzi.

Adevărul rămâne adevăr, iar Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați oferit ajutorul. Datorită vouă astăzi mi-am strâns copilul în brațe, Vă mulțumesc pentru mesajele voastre de încurajare și pentru gândurile bune care m-au făcut să mă simt mai putin singură”, a transmis Daciana Sârbu, pe Facebook.

Știre în curs de actualizare