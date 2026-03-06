Femeie din Teleorman, reținută după ce și-ar fi agresat soțul de mai multe ori. Pe numele ei s-a emis și un ordin de protecție provizoriu

O femeie din municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman, a fost reținută de polițiști după ce și-ar fi agresat fizic soțul în repetate rânduri. Pe numele acesteia a fost emis și un ordin de protecție provizoriu, informează, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Teleorman, potrivit Agerpres.

Potrivit polițiștilor, incidentul cel mai recent ar fi avut loc la data de 4 martie, când, în timp ce se aflau la domiciliul din Roșiori de Vede, femeia și-ar fi agresat fizic soțul.

De asemenea, anchetatorii au stabilit că, la data de 26 februarie, aceasta l-ar fi amenințat și agresat fizic pe bărbat.

„Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă victima s-a opus montării unui sistem electronic de supraveghere. În urma probatoriului administrat, femeia a fost reţinută”, au precizat reprezentanții IPJ Teleorman.

Pe numele femeii a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.