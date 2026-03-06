search
Vineri, 6 Martie 2026
Suspiciuni de ocolire a sancțiunilor Rusiei, investigate într-un port din România. Nava cu 1500 tone de GPL nu primeşte liber la descărcare

O navă care transportă o cantitate importantă de propan lichefiat este supusă unor verificări detaliate în Portul Midia şi împiedicată să descarce, pe fondul unor suspiciuni privind o posibilă încercare de eludare a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.

Nava Gas Elisabeth nu a fost lăsată să descarce în Portul Midia. FOTO: vesselfinder
Nava Gas Elisabeth nu a fost lăsată să descarce în Portul Midia. FOTO: vesselfinder

O navă care transportă aproximativ 1500 de tone de gaz petrolier lichefiat (GPL) este investigată de autoritățile române în Portul Midia, Constanța, pe fondul unor suspiciuni legate de proveniența reală a mărfii și de o posibilă încercare de ocolire a sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invadarea Ucrainei.

Nava Gas Elisabeth, operată comercial de compania Octogon Gas & Logistics SRL, se află în dana portului încă din 14 ianuarie, însă nu a primit liber la descărcare din partea inspectorilor vamali de la Autoritatea Vamală Română. Decizia a fost luată deoarece reprezentanții navei nu au prezentat documentele originale solicitate în cadrul controlului, potrivit info-sud-est.

Informaţii incomplete şi lipsa documentelor originale

Inspectorii vamali din România au suspiciuni cu privire la faptul că gazul lichefiat ar putea proveni din alte surse decât cele declarate oficial, respectiv Statele Unite ale Americii și Algeria, iar verificările au fost motivate de necesitatea de a exclude posibilitatea ca marfa să fie parte a unor lanțuri comerciale menite să ocolească sancțiunile economice impuse Rusiei după declanșarea războiului din Ucraina.

Nava a sosit în România din portul turcesc Dortyol, transportând două loturi distincte de propan: 554 de tone cu origine declarată Statele Unite și 954 de tone cu origine declarată Algeria, iar valoarea totală estimată a încărcăturii se ridică la aproximativ 860.000 de dolari.

În timpul controlului efectuat în 26 și 27 ianuarie, inspectorii vamali au constatat mai multe nereguli, printre care şi faptul că declarațiile vamale de import (DVI) nu conțineau informații complete privind originea exactă, valoarea și cantitatea mărfii, iar o mare parte dintre documentele justificative au fost prezentate în copie, nu în original, ceea ce a amplificat suspiciunile autorităților.

Agentul navei, societatea Wilhelmsen Port Services Romania SRL - responsabilă de formalitățile administrative ale navei în port - a prezentat mai multe documente specifice activității vamale. Printre acestea s-au numărat permisul de descărcare și manifestul încărcăturii în format original, document care conține lista completă a mărfurilor, date despre navă, traseul și cantitatea transportată.

Interdicţie la descărcare

Au fost prezentate și alte documente, însă în copie, precum certificatele de origine ale mărfii emise de Camera de Comerț din Istanbul, certificatul ATR utilizat în comerțul UE-Turcia pentru facilitarea circulației bunurilor, certificatul de analiză al produselor și raportul de încercare emis de laboratoare autorizate pentru verificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.

După analiza documentelor și efectuarea evaluării de risc, inspectorii vamali au decis să nu permită descărcarea propanului la beneficiar, compania Octogon Gas & Logistics SRL, şi au cerut documente suplimentare pentru confirmarea lanțului comercial complet și a originii mărfii.

Ulterior, agentul navei ar fi transmis două declarații vamale de import din Turcia, însă acestea au fost prezentate tot în copie și nu conțineau informații esențiale privind valoarea și originea exactă a produselor importate, adică exact ce solicitaseră autorităţile române.

De asemenea, agentul ar fi prezentat o adresă emisă de furnizorul de propan și butan, compania Atlantic Trading & Marketing, din care reieșea că firma nu a putut realiza analizele de laborator pentru marfa exportată și nici nu a putut emite certificate de calitate, fără a oferi însă explicații suplimentare privind motivele acestei situații.

Furnizorul ar fi autorizat ulterior compania Amspec LLC să efectueze analizele și să emită certificate de calitate pentru marfa transportată pe navă.

Cu toate acestea, inspectorii vamali au considerat că documentația nu este suficientă pentru stabilirea certă a provenienței mărfii, solicitând în continuare certificate de origine în format original, declarații de export din țările de producție, precum și documente care să demonstreze succesiunea tranzacțiilor comerciale dintre traderi.

Nava poate părăsi portul oricând, dar nu poate descărca

În corespondența ulterioară, beneficiarul și operatorul mărfii a solicitat descărcarea urgentă a încărcăturii, susținând că autoritățile vamale au solicitat documente suplimentare, care nu ar fi fost cerute în anii anteriori.

Vama Constanța a răspuns însă că aceste cerințe sunt justificate de analiza de risc și de suspiciunile privind proveniența reală a gazului, a respins solicitarea şi a propus ca situația navei să fie transmisă către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române, respectiv către Direcția Proceduri Vamale și Domeniul Produselor Accizabile, pentru analiză metodologică suplimentară și clarificarea situației juridice și comerciale a mărfii.

Autoritățile române subliniază că nava nu este blocată, sechestrată sau reținută şi că aceasta poate părăsi portul în orice moment și se poate deplasa către o altă destinație, descărcarea urmând să fie autorizată doar după prezentarea documentelor cerute pentru confirmarea originii mărfii.

