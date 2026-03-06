search
Vineri, 6 Martie 2026
Comisia Europeană a catalogat drept „inacceptabile" ameninţările lui Volodimir Zelenski la adresa lui Viktor Orban

Publicat:

 Comisia Europeană a descris vineri drept „inacceptabile” ameninţările lui Volodimir Zelenski la adresa premierului ungar Viktor Orban, după ce preşedintele ucrainean a spus că ar putea trimite armata ucraineană după el dacă nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează AFP şi EFE.

Zelenski l-a ameninţat joi pe Orban cu o acţiune militară. FOTO Profimedia
Zelenski l-a ameninţat joi pe Orban cu o acţiune militară. FOTO Profimedia

„Acest tip de limbaj este inacceptabil. Nu trebuie să existe nicio ameninţare faţă de statele membre ale UE”, a spus Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, potrivit Agerpres, care citează cele două agenții de presă.

„Escalada în retorică din toate părţile nu este utilă şi nici nu conduce la atingerea obiectivelor pe care noi le-am menţionat”, respectiv exercitarea de „presiuni" asupra Rusiei să oprească agresiunea împotriva Ucrainei, acordarea către aceasta a împrumutului de 90 de miliarde de euro şi asigurarea aprovizionării energetice a statelor membre, a indicat acelaşi purtător de cuvânt comunitar.

Liderul de la Kiev l-a ameninţat joi pe Orban cu o acţiune militară dacă Ungaria nu deblochează acest ajutor financiar Ucrainei de UE.

„Sperăm că această persoană din UE (Viktor Orban n.red) nu blochează cele 90 de miliarde, sau măcar prima tranşă din cele 90 de miliarde şi că militarii noştri vor avea în continuare armament. Dacă nu va fi aşa, atunci vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate, băieţilor noştri. Pentru ca să-l cheme şi să vorbească cu el pe limba lor", a spus Zelenski la Kiev la începutul unei şedinţe de guvern, în prezenţa presei.

Volodimir Zelenski a continuat: ruşii „ne ucid, iar noi ar trebui să-i dăm petrol sărăcuţului Orban, pentru că fără acesta el nu poate câştiga alegerile?".

Președintele ucrainean a susţinut anterior joi că oleoductul Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, ar putea redeveni operaţional abia peste o lună şi jumătate, deşi a recunoscut că ar dori ca această conductă să nu mai fie funcţională deloc.

Ungaria şi Slovacia sunt în continuare nevoite să-şi folosească rezervele strategice de petrol după ce din 27 ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina, în urma a ceea ce această ţară afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp. Dar Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico susţin de partea lor că Ucraina menţine blocată conducta într-o acţiune de şantaj politic împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze şi electricitate către Ucraina

Drept represalii, Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze şi electricitate către Ucraina şi a blocat prin veto al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei, blocând de asemenea împrumutul european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei, împrumut pe care aceasta din urmă îl va rambursa numai dacă Rusia îi va plăti ipotetice „reparaţii de război", altfel statele membre ale UE vor trebui să-l ramburseze, cu excepţia Ungariei, Republicii Cehe şi Slovaciei, care au cerut şi au obţinut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare.

Slovacia a suspendat livrările de electricitate către Ucraina

La rândul ei, Slovacia a suspendat livrările de electricitate către Ucraina.

Premierul Fico a descris vineri ameninţările lui Zelenski la adresa lui Orban drept un „şantaj grav" prin care preşedintele ucrainean „a trecut toate liniile roşii".

Europa

