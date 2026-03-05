Unități speciale israeliene operează în Iran. Și kurzii din Irak ar fi lansat o incursiune terestră

search
Joi, 5 Martie 2026
Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Șeful Forțelor Aeriene afirmă într-o scrisoare adresată personalului activ și rezerviștilor că „luptători din unitățile speciale ale Forțelor Aeriene desfășoară în prezent misiuni extraordinare care pot aprinde imaginația”. Și militanții kurzi, care își au bazele peste graniță, în Irak, au început ofensiva miercuri în nord-vestul Iranului, relatează ynetnews.com și Daily Mail.

Trupe speciale israeline/FOTO:X
Trupe speciale israeline/FOTO:X

Comandantul Forțelor Aeriene israeliene, general-maior Tomer Bar, a dezvăluit miercuri seară, într-o scrisoare adresată subordonaților săi referitoare la Operațiunea „Roaring Lion” din Iran, că „luptători din unitățile speciale ale Forțelor Aeriene desfășoară în prezent misiuni extraordinare care pot aprinde imaginația”. Declarația ar putea sugera că membri ai unității de elită Shaldag operează pe teritoriul iranian.

„Începând cu lovitura inițială am eliminat figuri de rang înalt din conducerea politică și de securitate a regimului ayatollahilor, în frunte cu liderul Iranului, Ali Khamenei. Cu ajutorul unor informații precise și al unora dintre cele mai avansate capabilități operaționale din lume, am survolat Teheranul, lovind puternic instituțiile regimului iranian și centrele sale de comandă și control”, a scris Bar.

El a adăugat că operațiunile continuă împotriva infrastructurii și capacităților strategice ale adversarului. „Continuăm să vizăm sistemele de foc ale inamicului, infrastructura și capacitățile strategice, cu scopul de a reduce tirurile de rachete și drone, de a perturba lansările lor către teritoriul Israelului și de a ne apăra civilii. Presiunea intensificată dă rezultate. Observăm o scădere a volumului de foc, daune cumulative aduse capabilităților inamice și o erodare tot mai mare a puterii sale. În același timp, superioritatea noastră aeriană se consolidează și se extinde.”

Mesajul lui Bar s-a adresat atât militarilor activi, cât și rezerviștilor Forțelor Aeriene israeliene. „Vreau să vă salut pentru curajul, îndrăzneala și hotărârea de a acționa atât ofensiv, cât și într-o apărare fermă. Oră de oră scrieți un nou capitol de eroism în istoria statului Israel”, a afirmat el. „Libertatea de acțiune pe care ați obținut-o reprezintă un atu strategic pentru noi toți. Cetățenii statului își pun întreaga încredere în noi și privesc spre voi știind că Forțele Aeriene sunt o săgeată rapidă, precisă și hotărâtă.”

La sfârșitul lunii iunie, șeful Statului Major al armatei israeliene, general-locotenent Eyal Zamir, a declarat că forțe de comando terestre – nu doar agenți Mossad – au acționat în mod secret în Iran în timpul războiului de 12 zile, ca parte a Operațiunii „Rising Lion”.

„Am obținut controlul deplin al cerului deasupra Iranului și oriunde am ales să operăm. Acest lucru a fost posibil, printre altele, datorită operațiunilor comune și manevrelor de diversiune desfășurate de forțele aeriene și unitățile de comando terestre”, a spus el într-o declarație specială.

Se presupune că Zamir făcea referire la forțe speciale de comando din unități de elită însărcinate cu identificarea țintelor și colectarea de informații pe teritoriul inamic, desfășurate în secret în Iran. Aceste forțe ar fi putut desfășura, de asemenea, numeroase operațiuni de diversiune pentru a permite Forțelor Aeriene israeliene să acționeze cu mai multă libertate.

Activitatea lor s-a adăugat operațiunilor agenților Mossad pe teritoriul iranian, dezvăluite într-un mod neobișnuit după lovitura inițială a campaniei. În imagini fără precedent publicate în prima zi a operațiunii, o echipă operativă Mossad a fost surprinsă desfășurând sisteme de atac de precizie menite să distrugă sistemele de apărare aeriană iraniene. Acestea au fost ulterior lovite cu rachete de precizie introduse clandestin în Republica Islamică în cadrul unei operațiuni secrete a serviciilor israeliene de informații.

Imaginile au arătat, de asemenea, lovituri asupra lansatoarelor de rachete și sistemelor sol-sol, realizate cu drone explozive introduse de Mossad în zona Teheranului.

Mii de luptători kurzi ar fi lansat o incursiune terestră în Iran, potrivit unui oficial american

Militanții kurzi, care își au bazele peste graniță, în Irak, au început ofensiva miercuri în nord-vestul Iranului.

Președintele SUA, Donald Trump, a discutat duminică seara cu liderii unor grupări militante kurde din Irak despre situația din Iran.

Potrivit postului CNN, CIA analiza marți planuri pentru înarmarea forțelor kurde, cu scopul de a provoca o revoltă populară.

Grupările kurde sunt considerate pe scară largă cea mai bine organizată facțiune a opoziției iraniene fragmentate și se crede că dispun de mii de combatanți experimentați.

Intrarea lor în conflict ar putea reprezenta o provocare majoră pentru autoritățile de la Teheran, deja aflate sub presiune, dar ar putea, de asemenea, să atragă Irakul și mai mult în confruntare.

Citește și: Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri

Întrebat despre implicarea kurzilor, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat jurnaliștilor: „Niciunul dintre obiectivele noastre nu se bazează pe sprijinul sau înarmarea unei anumite forțe”.

„Suntem conștienți de ceea ce ar putea face alte entități, însă obiectivele noastre nu sunt centrate pe acest lucru”, a adăugat el.

Luptătorii kurzi au experiență de luptă dobândită în confruntările cu gruparea Statul Islamic și au o lungă istorie de tensiuni și revolte atât împotriva actualei Republici Islamice, cât și împotriva monarhiei care a precedat-o.

În timpul domniei șahului Mohammad Reza Pahlavi, kurzii au fost marginalizați și reprimați, iar uneori s-au revoltat împotriva autorităților.

După Revoluția Islamică din 1979, noul regim teocratic s-a confruntat, la rândul său, cu insurgenți kurzi.

Forțele iraniene au distrus orașe și sate kurde în lupte care, pe parcursul mai multor luni, au provocat moartea a mii de persoane.

Deși împărtășesc dorința de a vedea actualele autorități de la Teheran înlăturate, grupările kurde au avut conflicte și cu alte facțiuni ale opoziției – în special cu cea condusă de Reza Pahlavi, fiul fostului șah, care i-a acuzat pe kurzi de separatism și de intenția de a fragmenta Iranul.

Posibila operațiune îi pune într-o poziție delicată pe liderii regiunii autonome kurde din Irak.

Întrebată despre convorbirea telefonică și despre informațiile potrivit cărora Donald Trump ar fi solicitat sprijin militar pentru grupările kurde iraniene, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat: „Președintele a discutat cu lideri kurzi în legătură cu baza noastră din nordul Irakului”, dar a negat că ar fi fost convenit un plan concret.

În ultimele zile, regiunea kurdă a fost deja vizată de o serie de atacuri cu drone și rachete lansate de Iran și de miliții irakiene aliate, care au vizat baze militare americane, consulatul SUA din Irbil, precum și bazele grupărilor kurde.

Citește și: Guvernul Netanyahu spune că Israelul a făcut „progrese istorice” împreună cu SUA: Iranul era pe punctul de a-şi reconstrui programul nuclear în „noi buncăre subterane”

Majoritatea atacurilor au fost interceptate, însă unele locuințe civile au fost avariate. În același timp, regiunea se confruntă cu întreruperi de electricitate, după ce un important câmp de gaze și-a suspendat operațiunile din motive de securitate.

Prezența grupărilor kurde iraniene înarmate în nordul Irakului reprezintă de mult timp un punct de tensiune între guvernul central de la Bagdad și autoritățile de la Teheran.

În 2023, Irakul a ajuns la un acord cu Iranul pentru dezarmarea acestor grupări și relocarea lor din bazele aflate în apropierea frontierei cu Iranul – unde ar fi putut reprezenta o amenințare pentru Teheran – în tabere desemnate de autoritățile de la Bagdad.

Bazele lor militare au fost închise, iar libertatea de mișcare în interiorul Irakului a fost restricționată. Cu toate acestea, grupările nu au renunțat la arme.

Consilierul pentru securitate națională al Irakului, Qassim al-Araji, a declarat într-o postare pe platforma X că Ali Bagheri, secretar adjunct al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, i-a cerut într-o convorbire telefonică „ca Irakul să ia măsurile necesare pentru a preveni infiltrarea oricăror grupări de opoziție la frontiera dintre cele două țări”.

Al-Araji a spus că Irakul este angajat să „împiedice infiltrarea sau trecerea oricăror grupuri peste granița iraniană și să prevină desfășurarea unor acte teroriste de pe teritoriul irakian”, adăugând că întăriri ale forțelor de securitate au fost trimise la frontieră.

Pe lângă eventuale represalii din partea Iranului, orice mișcare a kurzilor irakieni de a participa la un atac transfrontalier ar putea amplifica tensiunile cu milițiile irakiene susținute de Iran, care au revendicat deja, în ultimele zile, atacuri cu rachete și drone asupra orașului Irbil.

