La Interviurile Adevărul, Andreea Nistor, specialist în educație vorbește despre "Fitness pentru mintea copiilor" campania care reunește organizații, edituri, libării, școli și personalități publice din România pentru a aduce lectura cu voce tare în rutina zilnică a părinților și copiilor

O campanie națională de șase săptămâni mobilizează părinți, profesori și bunici din toată România în jurul unui gest simplu: să citească cu voce tare 15 minute pe zi alături de copiii lor. Peste 15.000 de participanți s-au înscris deja, iar minutele citite se apropie de un milion.

Andreea Nistor, specialist în educație, explică pentru Interviurile Adevărul miza proiectului: un copil căruia i se citește zilnic 15-20 de minute ajunge să cunoască 1.700.000 de cuvinte, față de 700.000 în cazul unui copil fără acces la lectură.

"Cuvintele nu sunt nimic altceva decât concepte și noțiuni, care sunt materia primă cu care creierul nostru operează practic. Fiecare moment de lectură aduce șansa ca cei mici să descopere noi cuvinte, să-și creeze noi cărări neuronale, să exploreze lumea din jurul lor."

,spune Andreea Nistor, specialist în educație

