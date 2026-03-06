O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că diagnosticul a fost pus abia după ce a ajuns la psihiatrie

O femeie din Barnsley, Marea Britanie, a murit de rabie la patru luni după ce a fost zgâriată de un câine vagabond, în timpul unei vacanțe în Maroc, iar ancheta judiciară deschisă arată că boala a fost identificată abia după ce medicii au solicitat evaluarea unui psihiatru, relatează Mirror Online.

Yvonne Ford, în vârstă de 59 de ani, se afla într-o vacanță cu familia în februarie 2025 când un câine speriat a zgâriat-o. Era pe o plajă și a ignorat rana superficială. Nu a cerut ajutor medical și s-a limitat să curețe zgârietura cu un șervețel umed, potrivit aspectelor relevate de anchetă și reținute de Tribunalul din Sheffield.

Simptomele au fost confundate cu o posibilă afecțiune psihiatrică

În lunile următoare însă, starea ei s-a deteriorat treptat. În iunie 2025, Yvonne Ford a ajuns la Spitalul Barnsley cu dureri severe de cap, greață, probleme de mobilitate, dezorientare și episoade de anxietate intensă.

Pentru că echipa medicală nu reușea să explice simptomele, a fost solicitat un consult psihiatric.

Psihiatrul Alexander Burns a relatat că a fost solicitat deoarece medicii suspectau o cauză psihiatrică. Medicul a început prin a întreba familia despre eventuale călătorii recente, suspectând inițial boala Lyme. Familia a povestit că Yvonne fusese în Florida, dar nu fusese mușcată de insecte.

Abia apoi soțul femeii a menționat zgârietura provocată de câinele vagabond în Maroc, informație despre care medicii nu fuseseră înștiințați până în acel moment.

Psihiatrul a declarat că, după ce a aflat acest detaliu, a început să suspecteze rabia, mai ales în contextul simptomelor neurologice severe. Neavând experiență anterioară cu această boală, a cercetat simptomele și a constatat că tabloul clinic se potrivea în totalitate.

Rabia, fatală în 100% din cazuri după apariția simptomelor

Yvonne Ford a fost transferată la secția de boli infecțioase a Spitalului Royal Hallamshire din Sheffield, unde a și murit pe 11 iunie 2025.

Dr. Katharine Cartwright, specialist în boli infecțioase, a explicat juriului că rabia (turbarea) este o boală virală cu mortalitate de 100% odată ce simptomele se instalează. Vaccinul este însă extrem de eficient dacă este administrat imediat după expunere.

Simptomele lui Yvonne au început la finalul lunii mai, ceea ce înseamnă că, în momentul prezentării la spital, nu mai exista nicio intervenție care să-i poată salva viața, potrivit medicului. Specialista a subliniat că boala este „incredibil de rară”, iar combinația de simptome a fost „extrem de dificilă” pentru medicii din Barnsley.

Vizite anterioare la medic, fără legătură cu rabia

Ancheta, care se desfășoară pe parcursul a patru zile, analizează și vizitele pe care Yvonne Ford le-a făcut la camerele de gardă din Barnsley și Wakefield, precum și la medicul de familie, în martie și aprilie 2025, când se plângea de stări de rău și de presupuse mușcături de insecte.

Dr. Cartwright a precizat însă că aceste episoade nu aveau legătură cu rabia, precizând că boala evoluează rapid după apariția simptomelor, ducând la deces în câteva săptămâni.