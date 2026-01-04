Elon Musk asigură internet gratuit în Venezuela până la 3 februarie, prin Starlink

Starlink va furniza servicii de internet în Venezuela, , gratuit, până pe 3 februarie, în contextul situaţiei generate de operațiunea americană care l-a înlăturat de la putere pe președintele Nicolás Maduro.

Compania Starlink a anunțat că va furniza servicii de internet de mare viteză gratuit populației din Venezuela până pe 3 februarie, ca răspuns la situația creată de operațiunea militară americană care l-a îndepărtat pe președintele Nicolás Maduro.

Compania, cu sediul în Statele Unite și deținută de miliardarul Elon Musk, proprietarul SpaceX, oferă internet mobil de mare viteză prin intermediul unei rețele de sateliți aflați pe orbită, permițând conectivitate rapidă chiar și în zone cu infrastructură limitată.

Într-o postare pe X, compania a declarat, sâmbătă, 3 ianuarie, că se angajează să asigure gratuit timp de o lună „conectivitate continuă” în Venezuela, o țară cunoscută pentru cenzura online, guvernul Maduro blocând anterior platforme precum Facebook, YouTube, Instagram și alte servicii digitale.

„Oferim servicii gratuite de internet de mare viteză poporului venezuelean până pe 3 februarie, asigurând conectivitate continuă”, a transmis compania pe reţelele sociale, după ce datele furnizate de Netblocks au arătat o scădere bruscă a conectivității la internet în anumite zone ale capitalei Caracas sâmbătă, fenomen care a corespuns „întreruperilor de curent în timpul operațiunii militare americane”.

Presa locală a raportat, de asemenea, că în mai multe cartiere din capitală există probleme semnificative de acces la internet.

Duminică, 4 ianuarie, controversatul miliardar Elon Musk și-a exprimat personal sprijinul pentru populația venezueleană, după ce Starlink a anunțat furnizarea serviciilor gratuite de internet în bandă largă pentru o perioadă limitată, pe fondul evoluțiilor politice rapide.

Într-o postare pe X, Musk a scris„În sprijinul poporului venezuelean” şi a repostat mesajul Starlink care prezenta inițiativa companiei.