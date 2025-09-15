Linia frontului din Ucraina, afectată direct de căderea la nivel global a serviciului Starlink al lui Elon Musk

Rețeaua de internet prin satelit Starlink, operată de compania lui Elon Musk, a suferit luni o întrerupere globală care a afectat inclusiv frontul din Ucraina, unde serviciul este esențial pentru comunicațiile civile și militare.

Luni, 15 septembrie, serviciul de internet prin satelit Starlink a întâmpinat o pană la scară globală, resimțită puternic în Ucraina, unde conexiunea prin satelit este vitală pentru spitale, școli și pentru unitățile de pe linia frontului.

Potrivit platformei Downdetector, care monitorizează întreruperile serviciilor de telecomunicaţii, zeci de mii de utilizatori din întreaga lume au raportat probleme de conectivitate.

În Ucraina, situația a fost confirmată de comandantul Robert Brovdi, coordonator al unităților de drone, care a anunțat pe Telegram: „Starlink este din nou nefuncțional pe întreaga linie a frontului”. Aproximativ o oră mai târziu, același oficial a precizat că serviciul începea să fie restabilit treptat.

Compania lui Elon Musk, SpaceX, a transmis că investighează cauzele acestei defecțiuni, care a generat a doua întrerupere majoră din ultimele luni, cea mai recentă fiind cea din iulie.

Relația complicată dintre Kiev și Elon Musk

De la începutul invaziei rusești, în februarie 2022, Ucraina a primit peste 50.000 de terminale Starlink, dintre care aproape 30.000 de dispozitive din partea Poloniei, care au devenit esenţiale pentru comunicațiile din zonele afectate de război.

Astfel, Starlink a înlocuit în mare măsură infrastructura de telecomunicații distrusă și este folosit atât în scopuri civile, cât și militare. Din acest motiv, orice întrerupere ridică îngrijorări serioase legate de securitate și stabilitate, notează Kyivindependent.

Dependenta Ucrainei de Starlink a fost marcată, însă, de tensiunile anterioare cu Elon Musk. În iulie 2023, Reuters a relatat că miliardarul ar fi ordonat dezactivarea temporară a acoperirii prin satelit în regiunea Herson, în timpul unei contraofensive ucrainene din 2022, o decizie care a provocat îngrijorări cu privire la faptul că o infrastructură strategică, folosită într-un conflict activ, poate fi influențată de voința unui singur actor privat.

Starlink funcționează printr-o constelație de sateliți aflați pe orbită joasă și oferă internet în zone greu accesibile sau afectate de războaie. Serviciul este utilizat pe scară largă în regiunile izolate, dar în cazul Ucrainei a căpătat o importanță crucială, fiind considerat un element de securitate națională.