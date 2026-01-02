search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SpaceX va muta peste 4.400 de sateliți pe o orbită mai joasă, după ce China a invocat riscuri de siguranță.

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

SpaceX a anunțat că va reconfigura constelația sa de sateliți pentru internet Starlink prin coborârea orbitei a peste 4.400 de sateliți pe parcursul anului 2026.

Sateliți Starlink FOTO: Wikipedia
Sateliți Starlink FOTO: Wikipedia

SpaceX a anunțat că va reconfigura constelația sa de sateliți de internet Starlink prin coborârea orbitei a peste 4.400 de sateliți pe parcursul anului 2026, la scurt timp după ce Beijingul a declarat că proiectul prezintă „provocări de siguranță și securitate”.

Mișcarea își propune să relocheze sateliții în regiuni orbitale mai puțin aglomerate de deșeuri spațiale și alte constelații de sateliți planificate, reducând riscul de coliziuni și permițând sateliților să iasă de pe orbită mai rapid, scrie South China Morning Post.

Aceasta vine după ce un reprezentant anonim din Beijing a criticat constelația de sateliți dezvoltată de SpaceX, compania lui Elon Musk, în timpul unei reuniuni informale a Consiliului de Securitate al ONU, afirmând că rețeaua aglomerează resursele orbitale comune ale sateliților și crește riscul de accidente în spațiu.

„Starlink începe o reconfigurare semnificativă a constelației sale de sateliți, axată pe creșterea siguranței spațiale”, a declarat Michael Nicolls, vicepreședinte de inginerie la Starlink, într-o postare pe rețelele sociale, vineri.

Nicolls a spus că altitudinea sateliților săi care orbitează la aproximativ 550 km va fi redusă la aproximativ 480 km în cursul anului 2026, o realizare care ar implica mutarea a peste 4.400 de sateliți.

„Reducerea altitudinii sateliților va duce la condensarea orbitelor Starlink și va spori siguranța spațială în mai multe moduri”, a spus el, adăugând că „numărul de obiecte-deșeuri și constelații de sateliți planificate este semnificativ mai mic sub 500 km, reducând probabilitatea totală de coliziune”.

Sateliții de internet aflați pe orbita terestră joasă sunt adesea lansați la altitudini cuprinse între aproximativ 500 km și 1.200 km. Stația Spațială Internațională orbitează la o altitudine de 400 km, în timp ce stația spațială chineză Tiangong orbitează între 340 km și 450 km.

Nicolls a mai spus că beneficiile ar include o reducere de peste 80% a timpului de degradare balistică – timpul necesar unui obiect aflat pe orbită pentru a cădea înapoi pe Pământ – în timpul minimului solar care se apropie, prevăzut în jurul anului 2030.

Soarele funcționează într-un ciclu de aproximativ 11 ani, intensitatea activității sale afectând densitatea atmosferei superioare a Pământului. Densitatea atmosferică scade în timpul minimului solar, prelungind timpul de degradare orbitală a sateliților.

Doar doi sateliți Starlink s-au defectat, din peste 9.000

„Sateliții Starlink au o fiabilitate extrem de ridicată, cu doar doi sateliți defecti în flota sa de peste 9.000 de sateliți operaționali. Cu toate acestea, dacă un satelit se defectează, vrem să fie scos din orbită cât mai repede posibil”, a explicat Nicolls.

În postare, el a afirmat că coborârea sateliților Starlink va fi „strâns coordonată” cu autoritățile de reglementare și alți operatori, precum și cu Comandamentul Spațial al SUA, comandamentul unificat al Departamentului Apărării responsabil cu operațiunile militare în spațiul cosmic.

„Aceste acțiuni vor îmbunătăți și mai mult siguranța constelației, în special în ceea ce privește riscurile dificil de controlat, cum ar fi manevrele și lansările necoordonate ale altor operatori de sateliți”, a spus el.

Pericol și din zona terorismului

În cadrul reuniunii informale inițiate de Rusia luna trecută, un reprezentant al Beijingului a declarat că expansiunea rapidă a „anumitor” constelații de sateliți de internet prezintă „riscuri majore” și a avertizat cu privire la utilizarea sateliților de către grupuri teroriste și separatiste, precum și în scopuri de recunoaștere militară.

Reprezentantul a citat un incident din decembrie, când un satelit Starlink s-a dezintegrat pe orbită într-un incident neobișnuit, precum și două incidente separate din 2021, când sateliții Starlink au efectuat „apropieri periculoase” de stația spațială Tiangong, forțând nava spațială să ia măsuri de evitare.

SpaceX nu a răspuns la solicitarea South China Morning Post de a comenta remarca reprezentantului chinez.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
Strat consistent de zăpadă în mai multe zone din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Predomină ninsorile”
gandul.ro
image
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
mediafax.ro
image
Ce dramă! Fiul său s-a stins din viață la doar câteva zile după ce și-a calificat echipa în optimi la Cupa Africii pe Națiuni
fanatik.ro
image
Viața secretă a lui Vladimir Putin: copii ascunși, neveste, amante și locuințe opulente
libertatea.ro
image
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
digi24.ro
image
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
gsp.ro
image
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
observatornews.ro
image
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
cancan.ro
image
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
prosport.ro
image
Terasa blocului, inundată în mod repetat. Cine este responsabil de repararea tavanului?
playtech.ro
image
El este fotbalistul care a scăpat cu viață din infernul de la Crans-Montana. Mărturii devastatoare din timpul incendiului. „Am văzut scene foarte dure”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din Elveția
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Pensionarii din România favorizaţi de noua lege a pensiilor. Cine are parte de beneficii nesperate și de...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Prognoza meteo ianuarie 2026. Urmează o vreme cum nu a mai fost niciodată
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
Panna cotta la pahar Sursa foto shutterstock 1490795012 jpg
5 deserturi festive pentru petrecerea dintre ani
clickpentrufemei.ro
În noaptea de Revelion. Fotografie publicată de Ilustrațiunea Română, la 6 ianuarie 1932 (© Institutul de Studii Sud-Est Europene)
Revelionul în Bucureștiul interbelic: „«Toate mesele ocupate!». Nu sperie pe nimeni prețul”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

OK! Magazine

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate