Planul îndrăzneț al lui Donald Trump: „Cea mai mare operațiune” de comando din istorie pentru neutralizarea uraniului iranian

Președintele american Donald Trump analizează o intervenție militară de amploare pentru eliminarea stocurilor ascunse de uraniu ale Iranului. Planul, considerat extrem de riscant, ar putea deveni cea mai mare operațiune a forțelor speciale din istorie.

Donald Trump ia în calcul o operațiune militară unică, menită să „elimine definitiv amenințarea nucleară a Iranului”. Potrivit scenariului discutat, trupe de elită americane și israeliene ar urma să pătrundă adânc pe teritoriul iranian pentru a captura sau distruge stocurile de uraniu îmbogățit ale Teheranului.

Experții avertizează că misiunea ar putea deveni fără precedent ca amploare. „Ar putea însemna, potențial, cea mai mare operațiune a forțelor speciale din istorie”, a declarat amiralul american în rezervă James Stavridis, citat de Wall Street Journal. Surse apropiate discuțiilor susțin că nivelul de risc este atât de ridicat, încât operațiunile anterioare ar părea simple exerciții de pregătire.

În ciuda pericolelor, liderii politici și militari americani consideră că situația necesită acțiuni urgente. Iranul ar deține în continuare suficiente materiale pentru a produce mai multe arme nucleare. „Nu au reușit să ajungă la ele și, la un moment dat, poate vom reuși. Nu am acționat încă, dar este ceva ce putem face mai târziu”, a declarat Donald Trump. La rândul său, secretarul de stat Marco Rubio a subliniat ferm: „Oamenii vor trebui să meargă și să le ia”.

Stocuri ascunse în buncăre bine protejate

Potrivit informațiilor apărute în presă, uraniul iranian este depozitat în locații puternic fortificate, precum Isfahan, Fordow și Natanz, relatează The Sun. Chiar și după bombardamentele intense lansate de SUA și Israel în 2025, sute de kilograme de uraniu puternic îmbogățit ar fi rămas intacte, suficiente pentru a fi transformate rapid în material de uz militar.

Planul ar presupune o intervenție terestră de mare amploare, care ar putea dura mai multe zile și ar implica sute sau chiar peste 1.000 de militari, susținuți de superioritate aeriană totală. Unități de elită, precum Regimentul 75 Ranger sau Divizia 82 Aeropurtată, ar putea fi implicate în operațiune.

Totuși, specialiștii avertizează asupra dificultăților majore. „Logistic și tactic, această misiune ar fi extrem de periculoasă, dacă nu aproape imposibilă”, a declarat analistul François Diaz-Maurin.

Riscurile unei operațiuni de proporții

Intervenția ar presupune pătrunderea în complexe subterane fortificate, traversarea unor zone distruse și identificarea uraniului depozitat în recipiente sigilate. În același timp, trupele ar trebui să evite capcanele și eventualele contraatacuri ale forțelor iraniene.

Un alt pericol major este reprezentat de manipularea materialelor radioactive. Uraniul, păstrat sub formă de gaz hexafluorurat, poate deveni extrem de toxic în contact cu umezeala, existând riscul unui dezastru chimic.

Rămâne de văzut dacă această operațiune va fi aprobată, însă presiunea pentru o decizie pare mai mare ca oricând.