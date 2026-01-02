search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Elon Musk anunță ce planuri are în legătură cu implanturile cerebrale Neuralink în 2026

0
0
Publicat:

Elon Musk a făcut noi declarații despre viitorul implanturilor cerebrale Neuralink, stârnind interes și așteptări în rândul pasionaților de tehnologie și al specialiștilor în neuroștiințe.

Implant cerebral Neuralink. FOTO: Profimedia
Implant cerebral Neuralink. FOTO: Profimedia

Într-o postare de recentă pe platforma de socializare X, Elon Musk a dezvăluit că Neuralink, compania sa specializată în interfețe creier-calculator, intenționează să înceapă în 2026 producția „la volum mare” a implanturilor cerebrale și să treacă la o procedură chirurgicală aproape complet automatizată. Această tehnologie este destinată să ajute persoanele care suferă de afecțiuni neurologice grave, cum ar fi leziunile măduvei spinării.

Neuralink a început testele clinice pe oameni în 2024, după ce a depășit mai multe probleme de siguranță semnalate anterior de autoritățile americane. Inițial, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA respinsese cererea companiei în 2022, invocând riscuri potențiale legate de siguranța implanturilor.

În ciuda obstacolelor, în septembrie 2025, Neuralink a raportat că 12 persoane din întreaga lume, toate cu paralizie severă, au primit implanturile și le folosesc pentru a controla dispozitive digitale și fizice prin activitatea cerebrală.

Compania a atras recent 650 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare desfășurată în iunie, semnalând accelerarea dezvoltării tehnologiei și intenția de a transforma implanturile cerebrale într-o soluție scalabilă, destinată utilizării pe scară largă în anii următori.

Neuralink nu este, însă, singura companie care şi-a propus să vină în sprijinul persoanelor cu afecțiuni neurologice grave. În acest moment, şi rivalul Synchron dezvoltă, la rândul său, implanturi menite să ajute persoanele cu deficiențe motorii să utilizeze computere.

Primul pacient care a beneficiat de un implant cerebral Neuralin, Noland Arbaug, a declarat că, datorită tehnologiei, a reușit să navigheze pe internet, să posteze pe rețelele sociale, să controleze cursorul unui laptop și chiar să joace jocuri video folosindu-și exclusiv activitatea cerebrală.

De asemenea, Audrey Crews, o femeie paralizată complet timp de 20 de ani în urma unui accident rutier, a mărturisit, la rândul său, că implantul i-a permis să recâștige abilitatea de a folosi un computer, deschizându-i astfel noi posibilități de comunicare și autonomie digitală, pe care nu le mai experimentase de două decenii.

În postările sale pe X, ea a relatat cum a reușit să scrie cuvinte, să deseneze, să deruleze cu mouse-ul și să folosească tastatura doar prin puterea gândului.

„Am încercat să-mi scriu numele pentru prima dată în 20 de ani. Lucrez la asta”, a povestit femeia.

Știință

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”
gandul.ro
image
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
mediafax.ro
image
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi. Povestea fabuloasă a autografului de la celebrul fotbalist brazilian
fanatik.ro
image
Cuplul al cărui club a ars în Crans Montana nu poate „dormi și mânca” în urma tragediei. Anchetatorii iau în considerare acuzația de omor din culpă
libertatea.ro
image
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
digi24.ro
image
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
gsp.ro
image
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
cancan.ro
image
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
prosport.ro
image
Partaj succesoral. Cine sunt persoanele care pot cere împărţeala moştenirii
playtech.ro
image
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Pensionarii din România favorizaţi de noua lege a pensiilor. Cine are parte de beneficii nesperate și de...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile din 2026. Vești proaste pentru 4.7 milioane de pensionari care nu primesc un leu în plus
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
portrait animal meditating practicing mindfulness digital art style jpg
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
În noaptea de Revelion. Fotografie publicată de Ilustrațiunea Română, la 6 ianuarie 1932 (© Institutul de Studii Sud-Est Europene)
Revelionul în Bucureștiul interbelic: „«Toate mesele ocupate!». Nu sperie pe nimeni prețul”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

OK! Magazine

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate