Elon Musk anunță ce planuri are în legătură cu implanturile cerebrale Neuralink în 2026

Elon Musk a făcut noi declarații despre viitorul implanturilor cerebrale Neuralink, stârnind interes și așteptări în rândul pasionaților de tehnologie și al specialiștilor în neuroștiințe.

Într-o postare de recentă pe platforma de socializare X, Elon Musk a dezvăluit că Neuralink, compania sa specializată în interfețe creier-calculator, intenționează să înceapă în 2026 producția „la volum mare” a implanturilor cerebrale și să treacă la o procedură chirurgicală aproape complet automatizată. Această tehnologie este destinată să ajute persoanele care suferă de afecțiuni neurologice grave, cum ar fi leziunile măduvei spinării.

Neuralink a început testele clinice pe oameni în 2024, după ce a depășit mai multe probleme de siguranță semnalate anterior de autoritățile americane. Inițial, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA respinsese cererea companiei în 2022, invocând riscuri potențiale legate de siguranța implanturilor.

În ciuda obstacolelor, în septembrie 2025, Neuralink a raportat că 12 persoane din întreaga lume, toate cu paralizie severă, au primit implanturile și le folosesc pentru a controla dispozitive digitale și fizice prin activitatea cerebrală.

Compania a atras recent 650 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare desfășurată în iunie, semnalând accelerarea dezvoltării tehnologiei și intenția de a transforma implanturile cerebrale într-o soluție scalabilă, destinată utilizării pe scară largă în anii următori.

Neuralink nu este, însă, singura companie care şi-a propus să vină în sprijinul persoanelor cu afecțiuni neurologice grave. În acest moment, şi rivalul Synchron dezvoltă, la rândul său, implanturi menite să ajute persoanele cu deficiențe motorii să utilizeze computere.

Primul pacient care a beneficiat de un implant cerebral Neuralin, Noland Arbaug, a declarat că, datorită tehnologiei, a reușit să navigheze pe internet, să posteze pe rețelele sociale, să controleze cursorul unui laptop și chiar să joace jocuri video folosindu-și exclusiv activitatea cerebrală.

De asemenea, Audrey Crews, o femeie paralizată complet timp de 20 de ani în urma unui accident rutier, a mărturisit, la rândul său, că implantul i-a permis să recâștige abilitatea de a folosi un computer, deschizându-i astfel noi posibilități de comunicare și autonomie digitală, pe care nu le mai experimentase de două decenii.

În postările sale pe X, ea a relatat cum a reușit să scrie cuvinte, să deseneze, să deruleze cu mouse-ul și să folosească tastatura doar prin puterea gândului.

„Am încercat să-mi scriu numele pentru prima dată în 20 de ani. Lucrez la asta”, a povestit femeia.