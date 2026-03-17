Director acuzat de abuzuri, scos de la catedră după plângerile elevilor: „Își atinge partea bărbătească de cotul meu”

Școala din localitatea bihoreană Aușeu este zguduită de un scandal de proporții. Mai mulți elevi îl acuză pe directorul instituției, Adrian Botici, de gesturi inadecvate, atingeri nefirești și hărțuire prin mesaje pe rețelele de socializare. Deși primele sesizări au apărut încă din toamna anului trecut, autoritățile școlare au luat măsura suspendării acestuia abia recent, în urma presiunii publice.

Totul a ieșit la iveală după ce mai mulți elevi de gimnaziu, epuizați de comportamentul profesorului de matematică, au decis să rupă tăcerea, relatează Bihoreanul. Aceștia i-au înmânat consilierei școlare declarații scrise în care descriu cum directorul îi pipăia sau își apropia organele genitale de ei chiar în timpul orelor de curs.

Unul dintre elevi a povestit un episod traumatizant petrecut în biroul directorului, unde fusese chemat să probeze un tricou de fotbal. Conform raportului psihologic, băiatul a declarat că profesorul l-a atins în zonele intime, spunându-i: „Nu-ți fie frică, nu-ți fac nimica”. Un alt elev a reclamat un incident similar petrecut recent, în timpul unui test: „Eram la test la mate... și își atinge partea bărbătească de cotul meu”.

Hărțuire prin mesaje la ore târzii

Pe lângă contactul fizic, elevii au prezentat dovezi ale unor conversații purtate pe Facebook. Directorul le scria minorilor seara târziu, uneori și la ora 23:00, sub pretextul unor discuții despre fotbal sau pariuri sportive. În unele cazuri, acesta insista să pornească apeluri video sau le reproșa copiilor dacă nu îi răspundeau la mesaje.

Deși dovezile sub formă de capturi de ecran au ajuns la Poliție, Adrian Botici neagă toate acuzațiile. Acesta susține că totul este o înscenare și o răzbunare din partea unui fost angajat al școlii, declarând jurnaliștilor: „Ce pot să vă spun este că sunt nevinovat!”.

Reacția întârziată a Inspectoratului Școlar

Inițial, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Bihor a ezitat să ia măsuri drastice, invocând motive financiare și procedurale. Totuși, sub greutatea noilor dovezi, instituția a decis în cele din urmă suspendarea lui Botici de la catedră și din funcția de conducere pe durata cercetării disciplinare.

În prezent, Adrian Botici nu mai are voie să intre la cursuri sau să interacționeze cu elevii. În paralel cu ancheta internă a școlii, Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd desfășoară o investigație penală pentru abuz sexual asupra unui minor.